Ο Μπριν Φορμπς προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη.

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπριν Φορμπς νωρίτερα μέσα στη μέρα (17/08) και ο παίκτης κατέφθασε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των «κίτρινων».

Ο 32χρονος γκαρντ (1,88 μ.) έχει παραστάσεις από το NBA, ενώ το 2021, στο πλάι του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τελευταίος «σταθμός» στην καριέρα του ήταν το Πουέρτο Ρίκο όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μετς ντε Γκουαϊνάμπο με 17,8 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα.