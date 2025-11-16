Ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε τόσο στον Ματίας Λεσόρ, όσο και στην κατάσταση των Γιούρτσεβεν, Χολμς. Τι είπε επίσης για τον Κένεθ Φαρίντ.

Μετά το τέλος της δύσκολης, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νίκης του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στον Άρη, ο Τούρκος τεχνικός είπε στην αρχική του τοποθέτηση:

Κερδίσαμε δύσκολα για κάποιους λόγους. Ένας ήταν τι επιστρέψαμε από την διπλή αγωνιστική όπου παίξαμε πολυ δυνατά και αθλητικά. Ήμασταν κουρασμένοι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τους αφήσαμε να σκοράρουν 36 πόντους στην 2η περίοδο. και δεν είναι αποδεκτό γι' αυτό το επίπεδο. Μετά μιλήσαμε στα αποδυτήρια και στο δευτερο ημιχρονο, παίξαμε επιθετική άμυνα και σκόραραν 26 πόντους στο σύνολο στο β' μέρος. Χάσαμε πολλά σουτ. Κάποιοι παίκτες έχουν χαμηλό ποσοστό και δεν είναι αποδεκτό σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει η δικαιολογία της διπλής αγωνιστικής αλλά στο μέλλον δεν θα είναι αποδεκτό.»

Για Ντουμπάι και ποιοι υπολογίζονται από τους τραυματίες: «Ο Χολμς και ο Λεσόρ σίγουρα δεν θα ειναι διαθέσιμοι. Ο Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα συμβεί. Θα αποφασίσει ο ίδιος, αλλά είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα κάνει χειρουργείο. Είμαστε αισιόδοξοι και εξετάζεται το σενάριο να γίνει ένα χειρουργείο στο τέλος της σεζόν, μόνο αν αυτό επιτραπεί. Φυσικά πάνω από όλα είναι η υγεία. Ο Χολμς δεν θα ειναι έτοιμος, ίσως να ειναι έτοιμος μετά τοι μπρέικ των εθνικών ομαδων. Ο Ομέρ ίσως και να είναι έτοιμος για το ματς με την Ντουμπάι.»

Για τα τρία σερί δύσκολα ματς που έδωσε ο Παναθηναϊκός σε μια εβδομάδα: «Παίξαμε τρία ματς σε μια εβδομάδα. Και τώρα έχουμε τρία ματς εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. Κάθε ματς είναι δειαφορετικό, κάθε ματς είναι σημαντικό. Δεν έχει σημασία αν ειναι εντός ή εκτός έδρας. Πρέπει να είσαι 100% έτοιμος. Η θετική εικόνα που είχαμε αυτήν την εβδομάδα, ελπίζω να συνεχίσει και στο ΟΑΚΑ».

Για το ντεμπούτο του Φαρίντ στην Basket League: «Ο Φαρίντ έπαιξε με την ίδια ενέργεια. Σε κάθε ματς καταλαβαίνει περισσότερο την ομάδα και με την ενέργειά του είμαι πολύ ικανοποιημένος από την παρουσία του».

Για το αν τα ματς με Παρί και Ρεάλ είναι το turning point της φετινής σεζόν: «Είναι μεγάλη η σεζόν και αυτές οι νίκες ήταν σημαντικές για την ψυχολογία της ομάδας. Όμως είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι αλλάζουν τη σεζόν. Κάθε ματς είναι σημαντικό. Τώρα έχουμε τρία ματς στο ΟΑΚΑ και είναι σημαντικό να τα κερδίσουμε. Θέλω να σημειώσω και κάτι τελευταίο. Στην Ευρωλίγκα υπάρχουν πολλές μεταγραφές παικτών, πρέπει να σκεφτούν να κάνουν και μεταγραφές δημοσιογράφων. Πήγα στο Παρίσι και δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το ίδιο συνέβη και με τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, πώς θα κάνετε δυνατή λίγκα στο ΝΒΑ Europe; Σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτές τις πόλεις, πώς θα δημιουργηθεί δυνατή λίγκα; Πρώτα πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον το βάζουν οι δημοσιογράφοι. Πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».