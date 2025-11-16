Η εμφάνιση του Άρη στο ΟΑΚΑ επιβεβαίωσε τα βήματα βελτίωσης των «κίτρινων» και δεν αλλάζει τη δεδομένη πρόθεση ενίσχυσης της ομάδας καθώς στο προσκήνιο βρίσκεται η υπόθεση του Ντανίλο Άντζουσιτς η οποία εμπεριέχει υψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά κι ένα… σημείο κλειδί.

Ο Άρης δεν επιδιώκει απλά την προσθήκη ενός παίκτη, αλλά προσπαθεί να ενισχύσει το επίπεδο προσωπικότητας του συνόλου παράλληλα της προσθήκης αγωνιστικών στοιχείων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, επιχείρησε να αποκτήσει παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια με άλλες ομάδες για τον απλούστατο λόγο ότι κρίθηκαν ικανοί να κάνουν την αγωνιστική διαφορά ή μάλλον, να κουμπώσουν στο σύνολο προσδίδοντας τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Κρίνοντας και από τις δηλώσεις του 49χρονου τεχνικού μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, είναι τουλάχιστον ευνόητο ότι το team spirit είναι ένα από τα στοιχεία που θέλει ο Κροατοπολωνός τεχνικός. Παίκτη δηλαδή ο οποίος θα ακολουθήσει τη λογική του προπονητή και του συνόλου.

Η περίπτωση του Ντανίλο Άντζουσιτς είναι μεταξύ αυτών που έχουν ξεχωρίσει οι «κίτρινοι» δίχως αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολη. Ο 34χρονος Σέρβος γκαρντ έχει συμβόλαιο με την Dubai BC έως το καλοκαίρι του 2026 και μάλιστα αυτό κινείται στο πλαίσιο (οικονομικά) των παροχών που έδωσε η ομάδα από τα Εμιράτα σε αρκετούς Ευρωπαίους παίκτες για να τους πείσει να αλλάξουν τη ζωή τους. Υπό αυτή τη συνθήκη, ο Άντζουσιτς αποφάσισε την αποχώρησή του από την Παρτίζαν το καλοκαίρι του 2024. Κοινώς, τα λεφτά είναι αρκετά.

Φέτος, ωστόσο, ο πολύπειρος γκαρντ δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχής. Έχοντας τη «φλόγα» του ενεργού παίκτη, είναι διατεθειμένος να μπει σε διαδικασία συζήτησης για την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του ενώ η Dubai BC αντιλαμβάνεται ότι θα χρειαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη για την καταβολή αποζημίωσης, ούτως ώστε να γλιτώσει κι ένα μέρος από το συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα θα πρέπει να επέλθει συμφωνία μεταξύ του παίκτη και της ομάδας από τα Εμιράτα. Βάση της όλης υπόθεσης είναι ότι ο Άντζουσιτς δεν θέλει απλά να πληρώνεται, αλλά να παίζει. Το τελευταίο στοιχείο έριξε νερό στον μύλο της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πάνω σ’ αυτό το στοιχείο «πατούν» και οι «κίτρινοι» έχοντας κρίνει ότι ο 34χρονος έχει τα αγωνιστικά στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα, προφανώς είναι απόλυτα βέβαιοι και για την προσωπικότητά του. Ο Άντζουσιτς είναι γέννημα θρέμμα της Παρτίζαν στην οποία αγωνίστηκε για τελευταία φορά τη διετία (2022-24). Νωρίτερα ήταν σε Μονακό (2021-22) και Μπουργκ (2019-21) και ακόμη πιο παλιά είχε συνεργαστεί με της Ούνικς Καζάν, Βίρτους Μπολόνια, Μπιλμπάο κ.α. Εν τέλει, οι επόμενες ώρες θα κρίνουν την τελική κατάληξη μιας υπόθεσης η οποία εμπεριέχει υψηλό βαθμό δυσκολίας λόγω (και) της δέσμευσης του παίκτη με την ομάδα από τα Εμιράτα.

