Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 74-65 της Γκραν Κανάρια στο Game 1 της σειράς των τελικών του EuroCup με τη μεγάλη βοήθεια που πήρε από το κρεσέντο του Τζόναθαν Μότλεϊ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχθηκε την Γκραν Κανάρια για το Game 1 των τελικών του EuroCup στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ και κατάφερε με «όπλο» της τον εξαιρετικό επιθετικό της ρυθμό να βγει νικήτρια από το πρώτο παιχνίδι με 74-65 για να κάνει το 1-0 στη σειρά.

Για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ξεχώρισε ο Τζόναθαν Μότλεϊ που έδωσε την απαραίτητη ώθηση στους Ισραηλινούς ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Τον ακολούθησε ο Αντόνιο Μπλέικνι με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Γιαμ Μάνταρ και Μάρκους Φόστερ με 10 πόντους έκαστος. Για τους Ισπανούς βγήκε μπροστά ο Τζωρτζ Κοντίτ με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι στην αναμέτρηση, ωστόσο οι Ισραηλινοί κατάφεραν από νωρίς να θέσουν τον δικό τους ρυθμό στο ματς και με δύο σημαντικά τρίποντα από τον Γιαμ Μάνταρ πήραν το προβάδισμα στο 5ο λεπτό (15-11). Η Χάποελ με την ευστοχία της από την περιφέρεια έφτασε στο +6 για το 20-14, όμως η είσοδος του Τζωρτζ Κοντίτ βοήθησε την Γκραν Κανάρια να πλησιάσει ξανά σε απόσταση καλαθιού με τέσσερις δικούς του πόντους (22-20, στο 10').

George Conditt IV with two consecutive buckets for @GranCanariaCB 🏀🏀 #RoadToGreatness pic.twitter.com/Oona8GyDc8

Με ένα 0-5 σερί οι Ισπανοί πέρασαν μπροστά στη δεύτερη περίοδο (22-25, στο 12'), όμως η ομάδα του κόουτς Ιτούδη κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμά της (25-26) με τον Κοντίτ από την άλλη να πρωταγωνιστεί για την Γκραν Κανάρια και να τη διατηρεί μπροστά (26-27 στο 15'). Ο κόουτς Λάκοβιτς είχε καταφέρει να δώσει το δικό του αμυντικό στυλ σε αυτό το δεκάλεπτο δυσκολεύοντας τη Χάποελ, η οποία στη συνέχεια με τη βοήθεια των Τζόναθαν Μότλεϊ και Μπρούνο Καμπόκλο κατάφερε να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα τριών πόντων (39-36, στο 20').

Μετά την ανάπαυλα, ο Μότλεϊ ήταν εκείνος που έβαλε... καύσιμα στον κινητήρα της Χάποελ με ένα προσωπικό του κρεσέντο 12 πόντων για το 53-40 στο 25'. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της σε αυτό το σημείο και με την ενίσχυση και από τον Μάρκους Φόστερ έκλεισε το δεκάλεπτο με διψήφιο προβάδισμα (60-50, στο 30').

It's a 14-4 run for @HapoelTLVBC in the third quarter!👀#RoadToGreatness pic.twitter.com/vJZRQ8Bneg