Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε στον μονό προημιτελικό επί της Τουρκ Τέλεκομ με 67-61 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurocup.

Η ομάδα του Ιτούδη, παρότι στο δεύτερο δεκάλεπτο κατέρρευσε επιθετικά σκοράροντας μόλις 8 πόντους, είχε υπό τον έλεγχο της το ματς. Παρότι το παιχνίδι δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, η Χάποελ με όπλο την καλή άμυνα κατάφερε να φτάσει στην πολυπόθητη νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά μια εκ των Βαλένθια ή Κλουζ.

