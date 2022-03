Η Βίρτους Μπολόνια ήταν η μεγάλη νικήτρια στο... θρίλερ με την Γκραν Κανάρια επικρατώντας 70-68 στην έδρα της με κεντρικά πρόσωπα τους Σενγκέλια και Χάκετ.

Η Βίρτους άντεξε στο ξέσπασμα της πρωτοπόρου Γκραν Κανάρια και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 70-68 για την 17η αγωνιστική του EuroCup.

Huge block for @izaycordinier!!

HE WENT UP 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/M31xrDFPpM