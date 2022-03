Πάντερ για Ομπράντοβιτς: «Βγάζει τους παίκτες απ' την προπόνηση και κάνει αυτός το σύστημα»

Ο Κέβιν Πάντερ είπε μία απίθανη ιστορία για τον 62χρονο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και τη συνήθεια του Σέρβου προπονητή να δείχνει δια παραδείγματος τι ακριβώς θέλει σε μία προπόνηση.

Ο 62χρονος Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν σταματάει. Ο Κέβιν Πάντερ, μιλώντας στο Basketnews είπε μία απίθανη ιστορία για τον Σέρβο προπονητή που είναι τόσο... Ομπράντοβιτς!

«Δεν έχω δει ξανά στη ζωή μου έναν προπονητή στην ηλικία του να τρέχει γύρω από τα σκριν και να λέει στους παίκτες "εντάξει, εντάξει, βγες από το γήπεδο, θα το κάνω εγώ. Κάνουμε το σύστημα και παίζει σε φουλ ταχύτητα, κάνει σκριν και άλλα πράγματα σαν αυτό. Δεν το βλέπεις αυτό. Αυτός ο άνθρωπος ενδιαφέρεται. Προσπαθεί να βοηθήσει τα νέα παιδιά», είπε ο Πάντερ.

Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος λέει ότι είναι τρελός επειδή φωνάζει. Αλλά δεν είναι τρελός. Έχω παίξει για κάμποσους προπονητές που ουρλιάζουν συνεχώς. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τρελός».

