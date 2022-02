Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πρόσφερε άθελά του το... blooper της βραδιάς στο ματς του Προμηθέα Πατρών με την Μπούρσασπορ καθώς έβαλε αυτοκαλάθι!

Το καλεντάρι της 13ης αγωνιστικής του EuroCup έστειλε τον Προμηθέα Πατρών στην Τουρκία για το ματς με την Μπούρσασπορ, εκεί όπου ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στάθηκε... εξαιρετικά άτυχος στην προσπάθειά του να μαζέψει το αμυντικό ριμπάουντ.

Στο 1:20 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με τον δείκτη του σκορ στο 40-42, ο Έλληνας περιφερειακός πέτυχε αυτοκαλάθι όταν προσπάθησε να μαζέψει το αμυντικό ριμπάουντ μετά από άστοχο τρίποντο των γηπεδούχων.

Δείτε τη φάση



Rogkavopoulos tries to grab the rebound but scores in his own basket😅#RoadToGreatness pic.twitter.com/SdtxD5gk9a