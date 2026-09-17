Ο Νέρι Κάστιγιο βρέθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, με μία άκρως... ερυθρόλευκη μπλούζα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (16/09) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 2-1, παίρνοντας ένα σπουδαίο «τρίποντο».

Το φαληρικό γήπεδο ήταν κατάμεστο, με χιλιάδες φίλους των Πειραιωτών να δίνουν το «παρών» για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ένας παλίος γνώριμος... ο Νέρι Καστίγιο.

Ο άλλοτε επιθετικός των Ερυθρόλευκων παρευρέθηκε στο «Καραϊσκάκης» για να δει από κοντά την αναμέτρηση, φορώντας μάλιστα μία μπλούζα με τη γνωστή ερυθρόλευκη φράση «Έχασα τα μυαλά μου», ενώ παράλληλα προχώρησε σε δηλώσεις, όπου αναφέρθηκε σε έναν συμπατριώτη του.

Συγκεκριμένα, ο 42χρόνος πρώην ποδοσφαιριστής μίλησε, πριν από τον αγώνα, στην κάμερα της «Claro Sports» για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Αρμάντο Γκονζάλες, αποθεώνοντας τον νεαρό Μεξικανό για το ταλέντο του. Προφητικός σίγουρα ο Καστίγιο, καθώς το «μυρμήγκι» βρήκε δίχτυα, φέρνοντας το ματς στα ίσα, πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

🇲🇽🤝 ¡NERY CASTILLO LE MANDA TODA LA BUENA VIBRA A LA HORMIGA!



En exclusiva con Claro Sports, Nery Castillo celebró la llegada de Armando González al Olympiacos y destacó la adaptación que ha tenido el delantero mexicano en sus primeros pasos por Grecia. 🔴⚪ pic.twitter.com/1GDbRb91NC — Claro Sports (@ClaroSports) September 16, 2026

«Έχεις δει το πάθος του κόσμου, πάντα με στόχο τη νίκη, αυτό που τον περιμένει είναι αυτό που βλέπετε εδώ, αυτό το πάθος... Να είναι ήρεμος, να το απολαύσει, να κάνει το παιχνίδι του και τα πράγματα θα έρθουν».

«Όλη η αγάπη του κόσμου στους φιλάθλους στο Μεξικό, μια μεγάλη αγκαλιά στον κόσμο που πάντα με θυμάται και μου στέλνει μηνύματα και πολύ χαρούμενος για όσα έζησα μαζί τους ως παίκτης», ήταν τα λόγια του Καστίγιο για τον σκόρερ «Χορμίγκα».