Εθνική Ανδρών: Με νίκη με 3-0 ή 3-1 επί της Σλοβακίας τερματίζει στην 3η θέση
Μετά από τις δύο μεγάλες νίκες επί της Σλοβενίας και της Σουηδίας, αλλά και την επικράτηση των Σουηδών επί της Σλοβακίας, η Εθνική Ανδρών έχει ήδη προκριθεί στους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πριν καν δώσει το τελευταίο της παιχνίδι στην φάση των ομίλων.
Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως η αναμέτρηση της Πέμπτης (17:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) είναι αδιάφορη. Κάθε άλλο θα λέγαμε καθώς αν οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη νικήσουν με 3-0- ή και 3-1 την Σλοβακία θα τερματίσουν στην 3η θέση αφήνοντας στην 4η την Τσεχία, καθώς θα έχουν από 3 νίκες, αλλά οι Τσεχοί θα έχουν 8 βαθμούς και εμείς 9.
Η Εθνική και συνολικά ο πρώτος όμιλος θα διασταυρωθεί με τον 3ο στον οποίο αυτή την στιγμή η βαθμολογία είναι 1. Φινλανδία, 2. Βέλγιο, 3. Σερβία, 4. Δανία και την τελευταία αγωνιστική παίζουν Σερβία – Βέλγιο και Φινλανδία – Εσθονία. Αν η Σερβία νικήσει με 3-0 τότε θα είναι δεύτερη και θα παίξει με τον 3ο του δικού μας ομίλου, με την Φινλανδία να είναι το μεγάλο φαβορί για να νικήσει και την Εσθονία και με 5 στα 5 να τερματίσει στην πρώτη και να παίξει με τον δικό μας τέταρτο.
Έτσι μετά τα τελευταία παιχνίδια θα δούμε αν θα παίξουμε με Φινλανδία αν τερματίσουμε 4οι ή με Βέλγιο ή Σερβία αν τερματίσουμε 3οι. Για την 2η θέση δεν υπάρχει κανένα σενάριο, καθώς την εξασφάλισε η Σλοβενία.
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