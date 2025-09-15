Η Εθνική τελείωσε τη δουλειά στη Λετονία και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τη Ρίγα για την ομάδα που κουβαλούσε από την αρχή την ταμπέλα της αμφισβήτησης και είχε να αντιμετωπίσει όλους εκείνους που περίμεναν στη γωνία την αποτυχία της.

Ο μικρός τελικός στην Arena Riga είχε τελειώσει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέτρεψε στον εαυτό του να ανασάνει βαθιά. Το να βρίσκεται εκεί, ανάμεσα στους συμπαίκτες του στην Εθνική και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, ήταν η πιο θαυμάσια εμπειρία που είχε γνωρίσει ποτέ στην καριέρα του. Πιο πάνω και από το δαχτυλίδι με τους Μπακς, καθώς ο ίδιος έκανε λόγο για το μεγαλύτερο επίτευγμα της διαδρομής του.

Λίγο πιο πέρα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής πανηγύριζαν σαν μικρά παιδιά, έδιναν οδηγίες και το ζούσαν έντονα, λίγες μέρες πριν από τη δική τους επέτειο για τα 20 χρόνια από το Βελιγράδι. Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Παπανικολάου επισφράγιζε τη σχέση ζωής που έχει χτίσει με την Εθνική, κατακτώντας ένα μετάλλιο που τόσο πολύ ήθελε, χωρίς να καταφέρει να κρύψει τη συγκίνησή του και μιλώντας ξανά με τεράστια περηφάνια για όσα σημαίνει για εκείνον η «γαλανόλευκη».

Η πορεία της Εθνικής τους τελευταίους δύο μήνες, από εκείνο το πρώτο φιλικό με το Βέλγιο ως το βράδυ που επέστρεψε στα μετάλλια έπειτα από το 2009, δεν ήταν ένα στοίχημα ή κάτι τέτοιο. Στη Λεμεσό και στη Ρίγα παρουσιάστηκε μια ομάδα ταπεινή και πεινασμένη, που γνώριζε ποια είναι και τι θέλει, που κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στην τοξικότητα και την καταστροφολογία, που δεν είχε το δικαίωμα να κοιτάζει πέρα από το επόμενο παιχνίδι και που έπρεπε να μάθει να ζει με την αμφισβήτηση.

Τι κατάφερε; Να δώσει ξανά έμπνευση, προοπτική και όραμα. Να συγκινήσει, να εμπνεύσει και να κάνει τους πάντες να ρωτούν πότε θα παίξει ξανά, αλλά και να φέρει ξανά τον ενθουσιασμό.

Μια διαδρομή γεμάτη αμφισβήτηση

Σύμφωνοι, το ταξίδι είναι που έχει σημασία και όχι ο προορισμός. Άλλωστε, από τούτη τη γωνιά λέγαμε πως, ανεξάρτητα από το τι θα γινόταν στον μικρό τελικό, η Εθνική Ανδρών είναι ούτως ή άλλως πετυχημένη για πάνω από έναν λόγο. Με το μετάλλιο που ήρθε κόντρα στη Φινλανδία, η Εθνική έβγαλε περιπαικτικά τη γλώσσα σε όσους συνέχισαν να την αμφισβητούν, που… ξεσάλωσαν μετά την ήττα από την Τουρκία και περίμεναν την αποτυχία στη γωνία.

Η διαδρομή ήταν γεμάτη αμφισβήτηση. Οι απουσίες των Παπαγιάννη, Ρογκαβόπουλου και Καλάθη από την προεπιλογή, η παρουσία συγκεκριμένων παικτών στην Εθνική που, για κάποιους εκεί έξω, δεν έπρεπε να ήταν εκεί, τα 5/35 τρίποντα με το Μαυροβούνιο και η μόνιμη κουβέντα για το αν έχουμε σουτέρ, οι δύο ήττες στο τουρνουά της Κύπρου, ο Γιάννης που δεν έπαιζε στα φιλικά, το περιστατικό Αντετοκούνμπο–Λαρεντζάκη, η ήττα από τη Βοσνία και η… εθνική ντροπή του αποκλεισμού από την Τουρκία. Τόσοι και άλλοι τόσοι λόγοι για να μην αισιοδοξεί κανείς.

Κι όμως, η Εθνική άντεξε. Έμαθε να ζει με την αμφισβήτηση, να αγωνίζεται κάτω από πίεση και να μετατρέπει κάθε δυσκολία σε κίνητρο για να επιστρέψει δυνατή. Η ιστορία έγραψε ότι η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια έπειτα από 16 χρόνια και λογικά ουδείς θα θυμάται όλα τα παραπάνω στο μακρινό μέλλον. Η δουλειά τελείωσε και οι διεθνείς γέμισαν χαρά και περηφάνια 12 εκατομμύρια ψυχές. Τώρα έχουν δικαίωμα να χαρούν, πρώτα από όλα για όσα έζησαν, άκουσαν και διάβασαν τις προηγούμενες 50 μέρες.

