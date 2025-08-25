Ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει για την Εθνική που ξέρει ποια είναι και τι θέλει, για όλους εκείνους τους μικρούς και μεγάλους στόχους και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κουβαλά στις πλάτες του όλα εκείνα τα «πρέπει» που συνοδεύουν αυτή την προσπάθεια.

Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή να ξέρεις ποιος είσαι και τι θέλεις. Να βάζεις μικρούς και μεγάλους στόχους. Μα κυρίως, να έχεις πάντα μία απάντηση σε κάθε «γιατί».

Στην περίπτωση της Εθνικής Ανδρών και της προσπάθειας που ξεκινάει στη Λεμεσό, ο Βασίλης Σπανούλης ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα μετά το τελευταίο φιλικό με τη Γαλλία: «Θα προτιμούσα να λέτε ότι δεν πάμε πουθενά. Γιατί ο Έλληνας μόνο έτσι πετυχαίνει. Δυστυχώς, αυτή είναι η ράτσα μας. Πάντα πετυχαίνουμε όταν κανείς δεν μας πιστεύει».

Εν προκειμένω, η Εθνική ξέρει καλά τον μικρό στόχο της: το ματς της πρεμιέρας το βράδυ της Πέμπτης με την Ιταλία. Και γνωρίζει τον μεγάλο στόχο της: να νικήσει στα παιχνίδια των διασταυρώσεων, κάτι που δεν κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια. Μα πάνω απ’ όλα, ξέρει ποια είναι και τι θέλει.

Είναι μια ομάδα που έχει δεχτεί τεράστια αμφισβήτηση μέσα στην παράνοια και την τοξικότητα. Μια ομάδα που δεν μπορεί να κοιτάζει πολύ μακριά, αλλά μόνο παιχνίδι με παιχνίδι, γνωρίζοντας ότι πρέπει να δώσει πέντε ματς σε επτά μέρες στη Λεμεσό. Μια ομάδα που σκοπεύει να βελτιώνεται συνεχώς στη διάρκεια του τουρνουά, ώστε να παρουσιαστεί όπως πρέπει στη Ρίγα.

Και, κυρίως, μια ομάδα πεινασμένη. Όχι απλώς για να κατακτήσει το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, αν και αυτός είναι ο ύψιστος στόχος, αλλά για να βγάλει περιπαικτικά τη γλώσσα σε όσους εξακολουθούν να την αμφισβητούν.

Τα χίλια πρόσωπα της Εθνικής

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, η Εθνική παρουσίασε πολλά και διαφορετικά πρόσωπα. Ακόμα και μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Ήταν ανταγωνιστική ως το τέλος κόντρα στη Σερβία, αλλά κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στο Ισραήλ.

Τα έσπασε κόντρα στο Μαυροβούνιο, όμως έκανε σούπερ τέταρτη περίοδο και έφτασε στη νίκη. Γούρλωνες τα μάτια σου βλέποντας τους 61 πόντους στο ημίχρονο απέναντι στη Λετονία, ενώ κέρδισε την Ιταλία παρότι δεν έπαιξε καλό μπάσκετ. Έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Γαλλία, αλλά παραδόθηκε στη συνέχεια.

Και μέσα σε όλα, υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η πρώτη φετινή του εμφάνιση με τα γαλανόλευκα, κόντρα στη Λετονία, έμοιαζε με νέο ξεκίνημα για την Εθνική. Ο Γιάννης εξελίχθηκε σε πραγματικό οδοστρωτήρα, παίρνοντας παραμάζωμα τον Κρίσταπς Πορζίνγκις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ήττα από τη Γαλλία των τόσων απουσιών, ξανά με τον Γιάννη παρόντα, υπενθύμισε σε όλους ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά.

Ο Αντετοκούνμπο είναι εκείνος που σε μεγάλο βαθμό ορίζει τα όνειρα και τις προσδοκίες της ομάδας∙ εκείνος που ανεβάζει τον πήχη, που καλείται να βγει μπροστά όταν τα πράγματα ζορίσουν, κουβαλώντας στις πλάτες του όλα τα «πρέπει» που συνοδεύουν αυτή την προσπάθεια.

Συνοψίζοντας… Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, τι πρέπει να κάνουμε και ποιοι είναι οι μικροί και μεγάλοι στόχοι στο EuroBasket. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, η Εθνική θα παρουσιαστεί ταπεινή. Για πολλούς, το ίδιο το βάθος του ρόστερ δεν αφήνει περιθώρια για μεγαλύτερες βλέψεις. Όμως θα είναι και πεινασμένη. Κουβαλώντας την ταμπέλα της αμφισβήτησης και έχοντας να τα βάλει με όλους εκείνους που περιμένουν στη γωνία την αποτυχία της.

Τα ξαναλέμε από την Κύπρο…