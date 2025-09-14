Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια κατά τη διαδικασία ανάδειξής τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του EuroBasket 2025.

To EuroBasket 2025 έλαβε τέλος με την Γερμανία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, μετά τη νίκη κόντρα στην Τουρκία, που έκανε δικό της το αργυρό, με την Εθνική μας ομάδα να ακολουθεί με το χάλκινο μετά από 16 χρόνια.

Η καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης αποτελείται από τους: Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντένις Σρούντερ, Αλπερέν Σενγκούν, Φραντζ Βάγκνερ και Λούκα Ντόντσιτς. Κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων ωστόσο, οι Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν χαιρετήθηκαν, ούτε έδωσαν τα χέρια όπως συνηθίζεται.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος σέντερ έδωσε το χέρι του στον Σρούντερ αγνοώντας τον «Greek Freak» που κι εκείνος με τη σειρά του δεν προχώρησε σε καποια κίνηση προς τον Σενγκούν.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν προηγηθεί κάποιες δηλώσεις ανάμεσα στους σταρ του NBA, με τον Τούρκο να τον χαρακτηρίζει «όχι και τόσο καλό πασέρ» και τον σταρ των Μπακς να σχολιάζει: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».

Μάλιστα και ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε πως ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.