Ο Θοδωρής Παπαλουκάς έζησε το ματς με τη Φινλανδία σαν να ήταν... μέσα δίπλα στους Διαμαντίδη και Τσαρτσαρή.

Αποστολή στη Ρίγα: Αντώνης Καλκαβούρας

Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια όπως έπρεπε. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο. Στο γήπεδο ήταν και τρεις πρωταθλητές Ευρώπης που το έζησαν σαν να έπαιζαν. Ο λόγος για τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Θοδωρή Παπαλουκά και Κώστα Τσαρτσαρή που έκλεψαν την παράσταση με τις αντιδράσεις τους.

Το ήθελαν και εκείνοι τόσο πολύ για να επιστρέψει η Ελλάδα στα μετάλλια, κάτι που έγινε. Τρία παιδιά που κατέθεταν την ψυχή τους κάθε φορά που φορούσαν το εθνόσημο και έζησαν μεγάλες στιγμές με την Ελλάδα. Ίσως η πιο χαρισματική φουρνιά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.