Εurobasket 2025: Παπαλουκάς, Διαμαντίδης και Τσαρτσαρής ήταν... όλοι εμείς: Οι τρομερές αντιδράσεις των θρύλων που μας άρεσαν!
Αποστολή στη Ρίγα: Αντώνης Καλκαβούρας
Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια όπως έπρεπε. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο. Στο γήπεδο ήταν και τρεις πρωταθλητές Ευρώπης που το έζησαν σαν να έπαιζαν. Ο λόγος για τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Θοδωρή Παπαλουκά και Κώστα Τσαρτσαρή που έκλεψαν την παράσταση με τις αντιδράσεις τους.
Το ήθελαν και εκείνοι τόσο πολύ για να επιστρέψει η Ελλάδα στα μετάλλια, κάτι που έγινε. Τρία παιδιά που κατέθεταν την ψυχή τους κάθε φορά που φορούσαν το εθνόσημο και έζησαν μεγάλες στιγμές με την Ελλάδα. Ίσως η πιο χαρισματική φουρνιά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.
