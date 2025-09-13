Η Τουρκία ήταν καλύτερη ομάδα, το απέδειξε πανεύκολα στο παρκέ, και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τη Ρίγα για το πρόσημο που θα μπει στο ταμείο της Εθνικής μετά τον μικρό τελικό με τη Φινλανδία.

Μερικές φορές πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν παίζουμε μόνοι μας και να αποδεχόμαστε πως ο αντίπαλος είναι ένα σκαλί πιο πάνω. Κόντρα στην καλύτερη Τουρκία όλων των εποχών, όλα πήγαν στραβά και το -26 είναι πραγματικά βαρύ για την Εθνική, που φάνηκε να ξέχασε τις αρχές που την έφεραν ως τα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη φάνηκαν πιεσμένοι χωρίς λόγο, έκαναν παιδαριώδη λάθη, έχασαν το μυαλό και τη συγκέντρωσή τους απέναντι σε μία ανώτερη ομάδα, που παρεμπιπτόντως παραμένει αήττητη στο τουρνουά και βρήκε στο πρόσωπο του Οσμάνι τον ήρωα της μιας βραδιάς.

Η ελληνική ομάδα έκανε το χειρότερο παιχνίδι της στο χειρότερο σημείο, όμως οφείλει να είναι τίμια, κυρίως απέναντι στον εαυτό της, ισορροπώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και τις μεγάλες προσδοκίες που δημιούργησε η πορεία της σε Κύπρο και Λετονία.

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν είναι καλύτερη, δεν χωράει η παραμικρή αμφισβήτηση επ’ αυτού. Η δυναμική της Τουρκίας και η επιρροή του Οσμάνι κορυφώθηκαν απέναντι στην Ελλάδα, που παραδόθηκε στον ρυθμό της.

Ο ψηλός της Αναντολού Εφές εμφανίστηκε σαν τον τύπο που φέρνει τις μπύρες όταν έχει κλείσει η κάβα, ζωντανεύοντας τη ψυχή της Τουρκίας, όταν ο Αλπερέν Σενγκούν ξεκίνησε τον αγώνα με 0/8 σουτ και έμεινε στους πέντε πόντους στο πρώτο ημίχρονο στην Arena Riga.

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην επιθετική άμυνα των Τούρκων, που δεν του έδωσαν χώρους, με τον Οσμάνι να παίζει δυναμικά για να μην πάρει την μπάλα.

Ο Γιάννης είναι εκείνος που ορίζει τα όνειρα και τις προσδοκίες της Εθνικής, εκείνος που ανεβάζει τον πήχη, που καλείται να βγει μπροστά όταν τα πράγματα ζορίσουν, κουβαλώντας στις πλάτες του όλα τα «πρέπει» που συνοδεύουν αυτή την προσπάθεια, ωστόσο τα 5/12 σουτ και τα 5 λάθη δεν άφηναν περιθώριο για υπέρβαση.

Οι διεθνείς το πάλεψαν. Απλώς, δεν τους έβγαινε τίποτα απολύτως. Τώρα πρέπει να καθαρίσουν το μυαλό τους ενόψει του μικρού τελικού της Κυριακής με τη Φινλανδία. Είναι πολύ δύσκολο πνευματικά, γιατί στο σημείο που βρέθηκαν, και οι ίδιοι ήθελαν να φτάσουν ως το τέλος του δρόμου, αναγνωρίζοντας ίσως πως αδίκησαν τους εαυτούς τους με την εικόνα τους κόντρα στην Τουρκία.

Ανυπομονώντας για το επόμενο παιχνίδι

Όμως υπάρχει ακόμα ένας αγώνας. Και σε αυτή την ομάδα υπάρχουν οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες για να σηκώσουν κεφάλι και να συνέλθουν άμεσα. Να καταλάβουν πως έχουν μπροστά τους μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να κατακτήσουν ένα μετάλλιο, που αν τους την έδιναν πριν από τη διοργάνωση, θα έλεγαν «ευχαριστώ» με κλειστά μάτια.

Όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια, ελάχιστοι πίστεψαν αυτή την ομάδα. Μια ομάδα που δέχτηκε τεράστια αμφισβήτηση από τα φιλικά ακόμα, που δεν μπορούσε να κοιτάζει πολύ μακριά, αλλά μόνο παιχνίδι με παιχνίδι, που είχε ως βασικό και μεγάλο στόχο να βελτιώνεται συνεχώς στη διάρκεια του τουρνουά, την ώρα που Σέρβοι, Ισπανοί, Γάλλοι και Ιταλοί χαιρέτησαν νωρίς.

Η ήττα από την Τουρκία δεν αναιρεί την πορεία. Το μετάλλιο, εφόσον έρθει, θα είναι μία τεράστια επιτυχία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν συμβεί με τη Φινλανδία, η Εθνική Ανδρών είναι ήδη απόλυτα πετυχημένη. Φτάνοντας στον μικρό τελικό όταν όλοι θεωρούσαν ρεαλιστικό στόχο την οκτάδα. Μα κυρίως ανάβοντας ξανά τη σπίθα και κάνοντας άπαντες να ανυπομονούν για το επόμενο παιχνίδι της, να ελπίζουν, να πιστεύουν και να θυμούνται ξανά πώς είναι να σε ενώνει η Εθνική.

