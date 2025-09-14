Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε τα λεγόμενα του Αλπερέν Σενγκούν και άφησε τις πράξεις του να μιλήσουν μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια όπως έπρεπε. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και με αυτό τον τρόπο έβαλε στη συλλογή της άλλο ένα μετάλλιο.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε το σημαντικό επίτευγμα της «γαλανόλευκης» και κλήθηκε μάλιστα να σχολιάσει τα λόγια του Αλπερέν Σενγκούν που τον χαρακτήρισε «όχι και τόσο καλό πασέρ».

Αναλυτικά

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».