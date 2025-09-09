Eurobasket 2025: Θα είναι σαν να παίζουμε στο Κάουνας ή στο Βίλνιους!

O Αντώνης Καλκαβούρας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στο ελληνικό «στρατόπεδο» λίγες ώρες πριν τον αποψινό (21.00) προημιτελικό του Eurobasket 2025 με την Λιθουανία, απορεί με τον Ρίμας Κουρτινάιτις και επισημαίνει ότι η εφετινή έκδοση της “Lietuva” δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που μας συνέτριψε πριν 2 χρόνια στις Φιλιππίνες.

Αν υπάρχουν τρία πράγματα στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς, προσεγγίζοντας την μεγάλη μάχη με την Λιθουανία και το ματς που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τι πρόσημο θα μπει στον τελικό απολογισμό της εφετινής προσπάθειας, αυτά έχουν να κάνουν με δύο παραμέτρους που δεν μπορούμε να ελέγξουμε:



• Πρώτον, με το ότι το ματς θα γίνει μεν στην Ρίγα, αλλά η εικόνα της “Xiaomi Arena” θα είναι σαν να παίζουμε στην έδρα της Ζάλγκιρις ή της Ρίτας! Η «απόβαση» των Λιθουανών στην λετονική πρωτεύουσα αναμένεται να είναι άνευ προηγουμένου και οι πληροφορίες των διοργανωτών αναφέρουν ότι ίσως έρθει περισσότερος κόσμος από την χωρητικότητα του γηπέδου ή από τα διαθέσιμα εισιτήρια. Αν σκεφτείτε ότι η απόσταση που χωρίζει την λετονική πρωτεύουσα από τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Λιθουανίας (Βίλνιους και Κάουνας) είναι περίπου 3,5 ώρες, καταλαβαίνετε ότι αρκετοί θα κάνουν το ταξίδι αυθημερόν. Κοινώς, η Εθνική μας ομάδα θα παίξει ουσιαστικά σε εχθρικό περιβάλλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται.



• Δεύτερον, με το ότι η εφετινή έκδοση της αντιπάλου μας στον δρόμο για την είσοδο στους “4” του Eurobasket 2025, είναι πολύ κατώτερη από εκείνη που μας «έριξε» 25 πόντους (92-67) στο πλαίσιο της 2ης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Μανίλα (2023) και ουσιαστικά μας άφησε εκτός 8άδας κι εκείνη κατετάγη 6η στον κόσμο, την ίδια ώρα που εμείς τερματίσαμε στην 15η θέση, χάνοντας και από το Μαυροβούνιο. Σας θυμίζω ότι στις Φιλιππίνες, οι Λιθουανοί νίκησαν καθαρά (110-104) ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και παίζοντας στο δικό τους (up tempo) στυλ παιχνιδιού. Παρόντες σε εκείνη ομάδας και μάλιστα με πολύ ουσιαστικό ρόλο ήταν οι Κουζμίνσκας και Μπραζντέϊκις (δεν βρίσκονται πλέον στην ομάδα) που διευκόλυναν τα ψηλά σχήματα, ενώ εξαιρετικό τουρνουά είχε κάνει και ο Ρόκας Γιοκουμπάϊτις (μ.ο. 12,6 πόντους και 5,8 ασίστ με 55% στα τρίποντα), ο οποίος τραυματίστηκε στο Τάμπερε και δεν ταξίδεψε καν στην Λετονία (τέθηκε νοκ άουτ για τους επόμενους 6 μήνες). Επίσης εκείνη η ομάδα είχε σουτάρει με 42,2% στα τρίποντα, ενώ η τωρινή έφτασε στα προημιτελικά με το πολύ φτωχό 27%!



• Τρίτον, πολύ διαφορετική ομάδα από τότε, όμως, έχουμε και εμείς, τόσο από πλευράς ποιότητας, όσο και από πλευράς λύσεων και επιλογών για όλα τα «προβλήματα» που μας βάζουν οι αντίπαλοί μας. Αν σκεφτούμε ότι οι τρεις μοναδικοί «διασωθέντες» από εκείνο το ρόστερ είναι ο Παπανικολάου, ο Λαρεντζάκης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (ο Μήτογλου τραυματίστηκε την παραμονή της πρεμιέρας και γύρισε στην Ελλάδα) και συνυπολογίσουμε πόσοι και ποιοι παίκτες έχουν προστεθεί (μόνο ο Γιάννης, ο Σλούκας, ο Ντίνος και ο Ντόρσεϊ κάνουν τεράστια διαφορά) θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε το πόσο διαφορετικού μεγέθους ομάδα έχουμε φέτος και πόσες περισσότερες δυνατότητες!

Από ‘κει και πέρα, διαφορετική – σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια – είναι και η συνολική προσέγγιση του εγχειρήματος και της πρόκλησης που έχουμε μπροστά μας απόψε (21.00), από τον Βασίλη Σπανούλη και τους συνεργάτες του, αλλά και τους παίκτες και τους επιτελείς της ομοσπονδίας.

Υπό άλλες συνθήκες, με βάση όλα τα παραπάνω και με την προσμονή των 16 ετών μακριά από την τελευταία διάκριση, να προκαλεί από μόνη της αυξημένη πίεση, θα περίμενε κανείς να μιλούν όλοι για ένα ιστορικό παιχνίδι (θα είναι μόνο αν νικήσουμε) και γενικά να υπάρχουν ακραία συναισθήματα.

Εκεί, όμως, είναι που εντοπίζεται η μεγάλη διαφορά. Τόσο οι βετεράνοι διεθνείς που πλέον ηγούνται της προσπάθειας έξω από τις τέσσερις γραμμές (Σπανούλης, Ζήσης και Ντικούδης) και που ήταν πρωταγωνιστές στις τελευταίες επιτυχίες της «επίσημης αγαπημένης», τόσο οι πιο έμπειροι παίκτες (Παπανικολάου και Σλούκας), όσο και ο μεγάλος μας superstar, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δείχνουν τον δρόμο όχι μόνο στους νεότερους αλλά και στους εκπροσώπους του Τύπου, στο να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι και το ματς να αντιμετωπιστεί σαν απ' όλα τα άλλα.

Πιο χαρακτηριστική δήλωση από την χθεσινή (08/09) του “Kill Bill” στο παραπάνω κλίμα δεν θα μπορούσε να γίνει (περί των 16 χρόνων, που θα γίνουν 26, 36 και 56 αν συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό), ενώ η συγκέντρωση και η προσήλωση που έχει ο “Greek Freak” στον στόχο της διάκρισης είναι τόσο εντυπωσιακή (φαίνεται και από το πόσο κυριαρχικός είναι αλλά και τι διάθεση βγάζει), που πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά το συγκεκριμένο τουρνουά, λες και είναι το σημαντικότερο της ζωής του.

Κοινώς, τα περισσότερα δεδομένα της αναμέτρησης πριν το τζάμπολ είναι με το μέρος μας, αρκεί να αξιοποιήσουμε σωστά τα πλεονεκτήματά μας. Αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε βάλει ήδη την ταμπέλα της επιτυχίας στο τσεπάκι μας και θα πάμε στην ζώνη των μεταλλίων για την υπέρβαση της υπέρβασης. Αν όχι, θα μείνουμε με τις εντυπώσεις της καλής πορείας, που διεκόπη στο κρίσιμο και καθοριστικό ματς. Επειδή δεν μπόρεσαμε το κάτι παραπάνω και μείναμε στα ίδια.

Υγ.1: Η γνωριμία μου με τον Ρίμας Κουρτινάιτις και οι συνεντεύξεις που φιλοξενήσαμε στο Gazzetta στην διάρκεια της θητείας του στην Χίμκι, δεν δικαιολογεί την αντιμετώπιση που είχε απέναντι στους Έλληνες δημοσιογράφους, παραμονές ενός νοκ άουτ προημιτελικού σε Eurobasket. Τέτοιου είδους συμπεριφορές παραπέμπουν στην δεκαετία του ’90 και συνήθως τις είχαν προπονητές με πολύ έντονη προσωπικότητα και ευέξαπτο χαρακτήρα. Στην σημερινή επόχή που τα media παίζουν τόσο πρωταρχικό ρόλο σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, ο σεβασμός στην δουλειά των εκπροσώπων του Τύπου, ειδικά σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις, θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Ποιος ξέρεις πως το σκέφτηκε ο εμπειρότατος Λιθουανός τεχνικός, που υπήρξε τεράστιος παίκτης στα νιάτα του και τελικά έκανε και μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα;

Υγ.2: Αν υπάρχει μία εξήγηση για την πολύ καλή απόδοση του άσημου point guard, Άρνας Βελίτσκα στον αγώνα με την Λετονία, για την φάση των “16”, αυτή έχει να κάνει με το ότι είχε σταθερά υπολογίσιμο χρόνο στο rotation (ακόμη και πριν τραυματιστεί ο Γιοκουμπάιτις) και ειδικότερα στα δύο πρώτα ματς με Μεγάλη Βρετανία και Μαυροβούνιο, είχε μ.ο. 10 πόντους, 5,5 ασίστ και 1,5 κλέψιμο σε 20’.

Υγ.3: Η τελευταία συνάντηση Ελλάδας-Λιθουανίας στο πλαίσιο του Eurobasket, ήταν σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 2017 στην Κωνσταντινούπολη, όπου επικρατήσαμε καθαρά με 77-64 στους “16” και περάσαμε στα προημιτελικά (χάσαμε από την Ρωσία). Το πρωί εκείνης της ημέρας, το κεντρικό θέμα συζήτησης των διεθνών στο ξενοδοχείο ήταν η συγκινητική ομιλία του Νίκου Γκάλη, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε εισαχθεί στο Hall of Fame της Μασαχουσέτης και είχε εμπνεύσει όλα τα παιδιά να δώσουν το 110% των δυνάμεών τους, παίζοντας και για τον άνθρωπο που, εν πολλοίς, άλλαξε το μπάσκετ στην Ελλάδα.

Υγ.4: Η προϊστορία των ελληνολιθουανικών αναμετρήσεων είναι 16-11 υπέρ μας στο σύνολο, αλλά 3-7 εις βάρος σε επίσημους αγώνες μεγάλων διοργανώσεων.

