Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στους παίκτες-κλειδιά των Λιθουανών και βρίσκει τα... ψεγάδια τους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός και η Εθνική Ανδρών επικράτησε του Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία (21:00, Novasports Start, ERT 1)

Η Lietuva είναι μια ομάδα που απαγορεύεται να υποτιμήσεις. Μια χώρα που ζει και αναπνέει για το μπάσκετ. Ο Κουρτινάιτις και οι παίκτες του κατάφεραν να κρύψουν την απουσία του Γιοκουμπάιτις και να περάσουν στα προημιτελικά. Καλά διαβασμένο σύνολο που θα βρει απέναντι της την αποφασισμένη Ελλάδα.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στους τρόπους επίθεσης των Λιθουανών, ενώ ξεχωρίζει και το ψεγάδι του Βαλαντσιούνας στο τουρνουά.

Όπλο το pick n' roll για Βαλαντσιούνας, ψεγάδι το post up

Το pick n' roll roller του Βαλαντσιούνας

Ο Βαλαντσιούνας φυσικά είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Ο πύργος της που θέλει να οδηγήσει τη χώρα του σε ένα μετάλλιο. Ένα κορμί δύσκολό στο μαρκάρισμα που πρέπει να... παροπλίσει η Εθνική. Ένας... γίγαντας που θα δημιουργήσει θέματα στην Ελλάδα.

Ο NBAer που θα αγωνίζεται στους Νάγκετς τη νέα σεζόν και... συνδέθηκε για μεγάλο διάστημα με τον Παναθηναϊκό, λατρεύει να τελειώνει πολλές φάσεις του στο Eurobasket μετά από pick n' roll συνεργασίας. Ως roller φυσικά. Δηλαδή κάνει το.... κόψιμο στη ρακέτα μετά το screen που δίνει και τελειώνει τη φάση από κοντά. Στη διοργάνωση έχει 11/15 σε pick n' roll roller. Mάλιστα έχει το απόλυτο στον συγκεκριμένο τρόπο επίθεσης όταν συνεργάζεται με τον Βελίτσκα, τον ήρωα της Λιθουανίας κόντρα στην Λετονία. Με Βελίτσκα λοιπόν ως handler έχει 4/4 στα τελειώματα του.

«Ψεγάδι» του Βαλαντσιούνας στη διοργάνωση στον επιθετικό τομέα είναι τα ποσοστά του στα post ups. Όταν ποστάρει τον προσωπικό του αντίπαλο δυσκολεύεται αρκετά, κάτι που δεν αναμενόταν. Στα post ups ο Βαλαντσιούνας μετρά 5/16 σουτ. Κακό ποσοστό για την ποιότητα του.

Πάντως ο Βαλαντσιούνας έρχεται ξεκούραστος να παίξει κόντρα στην Ελλάδα, αφού με τη Λετονία δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί πάνω από 10 λεπτά και πέτυχε 9 πόντους.

Τα post ups του Βαλαντσιούνας στη διοργάνωση

Putback king ο Τουμπέλις, αλλά τα... σπάει στα catch n' shoot

Τα catch n' shoot του Τουμπέλις

Προσοχή χρειάζεται και ο Τουμπέλις, ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας πίσω από τον Βαλαντσιούνας με κάτι περισσότερο από 10 πόντους. Πάει πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ και... σώζει είτε δικά του χαμένα σουτ είτε των συμπαικτών του. Έχει 7/7 στα putback στη διοργάνωση και οι παίκτες του Σπανούλη πρέπει να του κάνουν καλά box out για να τον... κλειδώσουν και να μην επιτρέψουν εύκολους πόντους στον Λιθουανό. Πάντως κι αυτός έχει ένα... ψεγάδι που βγάζει μάτι. Και δεν είναι άλλο από τις catch n shoot καταστάσεις.

Εκεί λοιπόν σουτάρει με άθλιο ποσοστό στη διοργάνωση, αφού έχει 1/11. Μετρά 1/10 τρίποντα και 0/1 δίποντα. Κάτι που σίγουρα έχε διαβάσει ο Σπανούλης και ίσως δούμε να του δίνει τέτοιου είδους σουτ, προκαλώντας τον να σουτάρει. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η προσέγγιση και η στόχευση πάνω στον Τουμπέλις που άφησε την Ρίτας φέτος για να πάει στη Ζάλγκιρις.

Πολύ καλός παίκτης, αλλά δυσκολεύεται αρκετά στο σουτ, κάτι που θα πρέπει να διαβάσει η Ελλάδα. Να μην τον αφήσει να πλησιάσει κοντά στο καλάθι και να φτιάξει την ψυχολογία. Απαιτείται να βγει εκτός ρυθμού.

Δεν... τελειώνει καλά τις φάσεις κοντά στο καλάθι ο Βελίτσκα

Το pick n roll handler του Βελίτσκα

Ο Βελίτσκα είναι ο ήρωας των Λιθουανών στο ματς με τη Λετονία με μεγάο double double. Διάβαζε καλά τις φάσεις και οργάνωνε μαεστρικά το παιχνίδι. Πάντως και εκείνος έχει μια αχίλλειο πτέρνα που μπορεί να φανεί καθοριστική.

Ο Βελίτσκα έχει επιχειρήσει να τελειώσει 18 φάσεις μετά από pick n' roll όντας φυσικά ο χειριστής. Από αυτές μόλις οι 7 κατέληξαν στο καλάθι. Και εκεί που θα πρέπει να σταθούμε είναι τα pick n' roll handler κοντά στο καλάθι. Εκεί έχει 3/12. Άρα αφήστε τον να πλησιάσει πολύ κοντά και κάντε του τη ζωή δύσκολη όταν φτάσει δίπλα στο καλάθι. Δεν είναι δα και elite point guard.

Πάντως στον επιθετικό τομέα αρέσκεται να τελειώνει τις προσπάθειες του είτε σε catch n' shoot καταστάσεις, είτε μετά από screen που δέχεται. Απλά στην δεύτερη περίπτωση δεν είναι και τοσο εύστοχος στο τουρνουά.

Η Ελλάδα πρέπει να τον κουράσει, να τον πιέσει, να τον φθείρει γιατί μετά τον τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις δεν υπάρχει άλλο point guard να κουβαλήσει. Αν βγάλει από τα... νερά του τον Βελίτσκα, θα πλησιάσει στην πρόκριση η Ελλάδα.