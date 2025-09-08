Ο Ρίμας Κουρτινάιτις, σε δηλώσεις που έκανε πριν από το παιχνίδι με την Ελλάδα στο EuroBasket 2025, μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Ελλάδα και η Λιθουανία θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τρίτης (9/9, 21:00) στη Ρίγα, διεκδικώντας το εισιτήριο που θα τους δώσει μία θέση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Μπορεί ο ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας από τη Βαλτική να μη δέχτηκε να μην κάνει δηλώσεις στους Έλληνες δημοσιογράφους που βρίσκονται απεσταλμένοι στη Λετονία, ωστόσο ο Ρίμας Κουρτινάιτις έκανε δηλώσεις σε άλλα Μέσα για την αναμέτρηση, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά υπήρχε ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Αιωνία του η μνήμη. Είχα την ευκαιρία να τον δω να παίζει. Από τους Έλληνες, ήταν ο Νίκος Γκάλης, που έβαζε 40 πόντους σε κάθε αγώνα.

Επίσης, ο Βραζιλιάνος Όσκαρ Σμιντ, που μπορούσε να βάλει 50 πόντους. Αλλά τις περισσότερες φορές, είναι δύσκολο για έναν μόνο παίκτη να κερδίσει έναν αγώνα. Ο βασικός μας στόχος είναι να σταματήσουμε τους υπόλοιπους παίκτες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα παίξουν σαν ομάδα.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι πραγματικά καλός παίκτης, ήταν MVP στο NBA, δεν παίρνεις αυτό το βραβείο χωρίς λόγο.

Έμαθε πώς να παίζει το μπάσκετ της FIBA, γιατί πολλοί NBAers δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό. Είδαμε πόσο δυσκολεύτηκε η Team USA με τη Σερβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα πρώτα του χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά τώρα παίζει με μεγάλη επιτυχία».

Για το πως θα αντιμετωπίσει τον Γιάννη: «Κάποιος είχε πει κάποτε ότι αν έχεις Σχέδιο Α, Β και Γ, τίποτα δεν θα πάει καλά. Χρειάζεται να έχεις ένα σχέδιο και να το στήσεις σωστά.

Αν δεν δουλέψει στην αρχή, πρέπει να επιμείνεις και να παραμείνεις προσηλωμένος σε αυτό. Έχουμε ένα σχέδιο, το έχουμε καταρτίσει και το έχουμε συζητήσει με το προπονητικό τιμ. Η απόφαση έχει ληφθεί και θα το δείτε την Τρίτη».

Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Ο Σπανούλης ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι σαν τον Γιασικεβίτσιους επειδή καταλαβαίνει καλά όλο το παιχνίδι του μπάσκετ και ξέρει πώς να αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό των παικτών».