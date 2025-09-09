To Gazzetta στέκεται στα ποσοστά του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γιόνας Βαλαντσιούνας όταν ο ένας μαρκάρεται από τον άλλο στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκανε παπάδες στο ματς της Εθνική Ανδρών κόντρα στο Ισραήλ και η Ελλάδα προκρίθηκε με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία (21:00, Novasports Start, ERT 1).

Τώρα θα βρει απέναντι του τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, έναν ψηλό που ξέρει καλά και από το ΝΒΑ. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στις μάχες των δύο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, τα ποσοστά του ενός απέναντι στον άλλο και τους μέσους όρους τους.

Τον... φοβάται τον Γιάννη

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει παίξει 36 ματς κόντρα στους Μπακς στο ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον έχει μαρκάρει σε 26 σουτ σε αυτά τα παιχνίδια (σε όσα έχει αγωνιστεί). Και ο Λιθουανός σέντερ μετρά 10/26.

Όπως βλέπουμε και στο παραπάνω γράφημα έχει 7/20 κοντά στο καλάθι, εκεί που φυσικά έχει επιχειρήσει και τις περισσότερες προσπάθειες. Έχει 2/5 post ups κόντρα στον Γιάννη, 1/4 putbacks και 2/5 τελειώματα μετά από pick n' roll. Τέλος έχει καταφέρει να καρφώσει μόνο μια φορά τη μπάλα κόντρα στον Γιάννη σε 3 προσπάθειες. Δεν επιχειρεί και πολύ να τα βάλει με τον Greek Freak.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα χρησιμοποιηθεί σήμερα, αφού κόντρα στην Λετονία έπαιξε μόλις 9 λεπτά. Παρόλα αυτά είναι το μόνο κορμί που μπορεί κάπως να παίξει άμυνα τον Γιάννη. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος στη Λιθουανία που μπορεί να τον ματσάρει.

To 62% του Αντετοκούνμπο κόντρα στον Βαλαντσιούνας κόντα στο καλάθι

Οι προσπάθειες του Γιάννη κόντρα στον Βαλαντσιούνας στο ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει βρει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας σε αρκετές περιπτώσεις στην καριέρα του στο ΝΒΑ. Ο Έλληνας σταρ παίζει από το 2013 στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και έχει βρεθεί αντιμέμετωπος με τον Λιθουανό σέντερ σε αρκετές περιπτώσεις, 31 στο σύνολο.

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε πως έχει επιχειρήσει τις περισσότερες προσπάθεις του, όπως ήταν αναμενόμενο, κοντά στο καλάθι. Μετρά 28/45 κοντά στο καλάθι απέναντι στον Βαλαντσιούνας και ποσοστό 62%, ενώ από τα άλλα spots μέσα στο γήπεδο έχει πάρει ελάχιστα σουτ κόντρα στον Λιθουανό. Του αρέσει να τον... χτυπά κοντά στο καλάθι.

Όπως βλέπουμε ο Γιάννης τα έχει βάλει με τον Βαλαντσιούνας κοντά στο καλάθι 45 φορές, ενώ ο Λιθουανός όταν επιτίθεται εκείνος μόλις 20. Σίγουρα ο Αντετοκούνμπο δεν σκέφτεται πολύ και ποιον έχει απέναντι του και δεν διστάζει να τα βάλει με τον οποιονδήποτε.

Νικητής ο Λιθουανός στα μεταξύ τους, αλλά οι μ.ο του Γιάννη πολύ καλύτεροι

Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα άρα πολλές φορές δεν φτάνει ένας παίκτης για να νικήσει μια ομάδα, χρειάζεται και βοήθεια από τους υπόλοιπους. Έτσι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μετρά 18 νίκες στην καριέρα του στο ΝΒΑ κόντρα στον Γιάννη, τη στιγμή που ο Greek Freak έχει 13. Από αυτά ο Γιόνας έχει 4 νίκες στα playoffs, με τον Γιάννη να έχει 2.

Πάμε τώρα και στους μέσους όρους των δύο παικτών όταν ο ένας κοντράρεται με τον άλλον. Ο Έλληνας ηγέτης είναι πολύ πάνω σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Στα ματς κόντρα στον Βαλαντσιούνας ο Γιάννης έχει 23.6 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 0.8 μπλοκ. Στον αντίποδα ο Λιθουανόας έχει 13.3 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 0.4 κλεψίματα και μπλοκ.

Δεν χάνει σε καμιά στατιστική κατηγορία ο Greek Freak, κάτι που ελπίζει να κάνει και στον μεγάλο αποψινό προημιτελικό για να... σβήσει τον Βαλαντσιούνας και να οδηγήσει την Ελλάδα σε άλλη μια πρόκριση στο φετινό Eurobasket.