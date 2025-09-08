Eurobasket 2025: Ο Κουρτινάιτις αρνήθηκε προκλητικά να μιλήσει σε Έλληνες δημοσιογράφους
Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Λιθουανία προετοιμάζεται για τον προημιτελικό κόντρα στην Εθνική μας στο Eurobasket 2025. Mετά το τέλος της προπόνησης ο κόουτς της Lietuva, Ρίμας Κουρτινάιτις αρχικά μίλησε με τους δημοσιογράφους από τη χώρα του, όμως απέφυγε τους Έλληνες απεσταλμένους.
Περίπου 30 Έλληνες δημοσιογράφοι τον περίμεναν για δηλώσεις, αλλά εκείνος γύρισε, κοίταξε και αποφάσισε να φύγει χωρίς να μιλήσει. O Koυρτινάιτις βρίσκεται στον πάγκο των Λιθουανών από την 1η Οκτώβρη του 2024.
Το ματς της Λιθουανίας με την Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη στις 21:00
