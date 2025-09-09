Λιθουανία - Ελλάδα: Η ιστορία μας καλεί

Ανάλυση και προγνωστικά για τον προημιτελικό Λιθουανία Ελλάδα.

Η Επίσημη Αγαπημένη όλων των Ελλήνων φτάνει στο ματς-σύνορο ανάμεσα στη γη της επιτυχίας και σε αυτήν της αποτυχίας. Οι Λιθουανοί αποτελούν το τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο για τα παιχνίδια των μεταλλίων.

Η Εθνική μας έκανε το καθήκον της κερδίζοντας το Ισραήλ και πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο παιχνίδι των «8» όπου θα βρει απέναντι της τη Λιθουανία. Είναι απλά το παιχνίδι που περιμέναμε όλοι οι Έλληνες πριν καν ξεκινήσει το τουρνουά. Αυτό που θα μας στείλει στα ουράνια ή θα μας βυθίσει σε σκεπτικισμό.

Οι Λιθουανοί ξεπέρασαν το σοκ του τραυματισμού του ηγέτη τους, Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος έκανε καταπληκτικό τουρνουά. Ανασυντάχθηκαν, δούλεψαν με ό,τι είχαν και επιβίωσαν απέναντι στους γηπεδούχους Λετονούς παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στο ματς των «16». Πρόκειται για ένα σύνολο με εξαιρετική άμυνα και πολλά κορμιά στη γραμμή ψηλών.

Είναι δεδομένο ότι ο κόουτς Κουρτινάιτις θα ακουμπήσει τη μπάλα στο χαμηλό ποστ για να ελέγξει τον ρυθμό και να φθείρει τους παίχτες της δικής frontcourt. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για αυτό αλλά και για τις δράσεις παιχτών όπως οι Tubelis, Blazevic και (φυσικά) Valanciunas στο Pick & Roll, όπου εντοπίζεται το μοναδικό ψεγάδι της άμυνας μας μέχρι τώρα.

Η συνεργασία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Κώστα Σλούκα θα είναι η βάση της ελληνικής επίθεσης. Ο πόιντ γκαρντ της Εθνικής δεν θα εκβιάσει εκτελέσεις απέναντι σε μια άμυνα που ξέρει να αναχαιτίζει τον χειριστή αλλά θα προσπαθήσει μεθοδικά να δημιουργήσει για τους συμπαίχτες του.

Πάμε για μια αμφίρροπη, κλειστή μάχη δεδομένων των ικανοτήτων των δύο ομάδων στα μετόπισθεν. Η ιστορία μας καλεί και πρέπει να ανταποκριθούμε.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog