Η Ελλάδα πρέπει να είναι προσηλωμένη και να μην... πληγωθεί από τα χαμένα ριμπάουντ κόντρα σε μια ομάδα που κάνει θραύση στον τομέα αυτό.

Έφτασε η ώρα του προημιτελικού για την Ελλάδα στο Eurobasket 2025 και η Εθνική μας έχει την ευκαιρία να μπει στη ζώνη μεταλλίων για πρώτη φορά μετά από το 2009. Η ομάδα του Σπανούλη κοντράρεται με τη Λιθουανία (21:00) και χρειάζεται προσοχή και προσήλωση για να πανηγυρίσουμε το βράδυ.

Η Ελλάδα έχει δείξει κατά τη διάρκεια του τουρνουά πως έχει κάποια θεματάκια στα ριμπάουντ, κάτι που θα πρέπει να λυθεί κόντρα στην κορυφαία ομάδα του τουρνούα στον τομέα αυτό. Οι Λιθουανοί κατεβάζουν 42.2 ριμπάουντ ανά ματς και 13.8 επιθετικά, τη στιγμή που η Εθνική είναι 14η με 36.5. Ο Τουμπέλις έχει 8.2 ριμπάουντ, ο Μπλάζεβιτς 5.6 και ο Βαλαντσιούνας που αγωνίζεται σχεδόν 17 λεπτά ανά ματς μετρά 5.3

Οι Λιθουανοί είναι ψηλά και στις ασίστ, αφού τους συναντάμε στην 4η θέση με 21.8 ανά ματς, με την ομάδα του Σπανούλη να έχει 20 μέσο όρο και να βρίσκεται στην 11η θέση. Πάντως εδώ τους λείπει ο κορυφαίος πασέρ της διοργάνωσης πριν τραυματιστεί, ο Γιοκουμπάιτις με τις 8.5 ασίστ του. Τον ρόλο αυτό προσπαθεί να τον παίξει πλέον ο Βελίτσκα που έχει μετατραπεί σε βασικό point guard της ομάδας και έχει 5.2 ανά ματς.

Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τόσο επιδραστικός δημιουργικά όπως ο Γιοκουμπάιτις. Πάντως είναι ένα παιδί που δεν πρέπει να το αφήσεις να βρει ρυθμό και να νιώσει καλά. Μην ξεχνάμε και τη ματσάρα που έκανε κόντρα στη Λετονία, πετώντας εκτός την παρέα του Πορζίνγκις.