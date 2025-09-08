Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας είπε να βάλει σε...ρυθμούς της μάχης της Ελλάδας με τη Λιθουανία τους παίκτες της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έφυγε από τις Ιταλικές Άλπεις με απολογισμό μια νίκη και μια ήττα στα φιλικά, ενώ πλέον βρίσκεται στη Ρουμανία για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της. Εκεί θα κοντραριστεί με Κλουζ απόψε στις 19:00, ενώ την Τρίτη την ίδια ώρα θα αντιμετωπίσει στην Βάλτσεα.

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας θέλησε να βάλει σε ρυθμούς Eurobasket τους παίκτες της Βασίλισσας, αφού η Ελλάδα κοντράρεται με τη Λιθουανία στα προημιτελικά. Ο Κούζμι γύρισε video στο οποίο οι συμπαίκτες του έκαναν τις επιλογές τους.

Μπάρτλεϊ, Πετσάρσκι, Γκρέι, Φλιώνης και Σκορδίλης διάλεξαν Ελλάδα, ενώ Λεκαβίτσιους,Κουζμίνσκας και Αρμς επέλεξαν Λιθουανία.

Πάντως την παράσταση έκλεψε ο Σκορδίλης με την απάντηση του, αφού είπε «Προτιμώ την Ελλάδα, διότι οι δύο καλύτεροι Λιθουανοί παίκτες είναι εδώ». Εννοούσε δηλαδή τους Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους.