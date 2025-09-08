EuroBasket 2025: Το Gazzetta στην προπόνηση της Λιθουανίας πριν τον αγώνα με την Ελλάδα (vid)
Η Λιθουανία ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση της Τρίτης (9/9, 21:00) με αντίπαλο την Ελλάδα, σε ένα ματς όπου κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 στη Ρίγα.
Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της εθνικής από τη Βαλτική και όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο, «έπιασε» τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να τρέχει ώστε να βρεθεί στον κύκλο στο κέντρο του γηπέδου μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.
🇱🇹 Το Gazzetta στην προπόνηση της Λιθουανίας ενόψει του αυριανού αγώνα με την Ελλάδα#EuroBasket pic.twitter.com/F4HsM86xDv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 8, 2025
