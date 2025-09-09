Η 9η Σεπτέμβρη είναι μια ημερομηνία που θέλουν να ξεχάσουν οι Λιθουανοί και ξυπνάει ευχάριστες μνήμες στην Εθνική μας ομάδα.

Μετά την πρόκριση κόντρα στο Ισραήλ με 84-79, η Ελλάδα έχει μπροστά της τη μάχη με την Λιθουανία για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025 (21:00, Novasports Start, ERT 1). Οι δύο ομάδες θέλουν πάρουν το εισιτήριο για την τετράδα και το ματς γίνεται μια μέρα που ξυπνά όμορφες αναμνήσεις στην Εθνική και δυσάρεστες στη Lietuva.

Σαν σήμερα, στις 9 Σεπτέμβρη του 2017, οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί στη φάση των 16 του Eurobasket. Τότε η Ελλάδα είχε καταφέρει να επικρατήσει με 64-77 και να πάρει έτσι την πρόκριση για τους 8.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ενώ ο Καλάθης είχε 14 με 6 ασίστ. Παπανικολάου και Μπουρούσης πρόσθεσαν από 11 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων, ο νυν παίκτης της ΑΕΚ, Κουζμίνσκας είχε 20 πόντους, ενώ ο Βαλαντσιούνας πρόσθεσε 13 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Η Ελλάδα πήρε το προβάδισμα λίγο πριν τα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου και το διατήρησε μέχρι το τέλος του ματς. O Θανάσης έβαλε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, 3:30 για το τέλος, εκεί όπου οι Λιθουανοί είχαν πλησιάσει στους έξι πόντους. Ένα σουτ που τους... έκοψε τα πόδια.

Λιθουανία (Αντομάιτις): Καλνιέτις 11, Γιουσκεβίτσιους, Ματσιούλις 5, Γκετσεβίτσιους 0, Βαλανσιούνας 13, Κουζμίνσκας 20, Μοτιεγιούνας 1, Μιλάκνις, Γκριγκόνις 7, Γκουντάιτις, Ουλανόβας 7

Ελλάδα (Μίσσας): Καλάθης 14, Μπουρούσης 11, Σλούκας 21, Παππάς 3, Παπαγιάννης 4, Πρίντεζης 5, Παπανικολάου 11, Μάντζαρης, Παπαπέτρου, Μπόγρης, Θανάσης Αντετοκούνμπο 5