Ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τη Ρίγα για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και αναρωτιέται τι είναι αυτό, τελικά, που κάνει τον 20χρονο φόργουορντ της Εθνικής και του Παναθηναϊκού να ξεχωρίζει.

Λένε πως ό,τι και να κάνεις, οφείλεις να το ζεις τη στιγμή της γέννησής του, καθώς αυτό που την κάνει τόσο πολύτιμη είναι ότι θα έρθει και θα περάσει ανεπιστρεπτί. Εν προκειμένω, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ απολαμβάνει κάθε στιγμή στο πρώτο EuroBasket της καριέρας του και σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει τελικά είναι η ωριμότητά του, η αυτοπεποίθησή του ή το γεγονός ότι ακόμα και οι ίδιοι οι προπονητές του στην Εθνική και στον Παναθηναϊκό δεν γνωρίζουν πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει.

Ο Σαμοντούροβ είναι ένας 20χρονος που «διαβάζεται» από τις εκφράσεις του προσώπου του. Και ο τρόπος που συνέχιζε να απαντά στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου στη μεικτή ζώνη, έπειτα από την εμφάνισή του ως game changer απέναντι στο Ισραήλ, επιβεβαίωσε εκ νέου ότι πρόκειται για έναν τύπο που έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του. Που αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε διαπιστώσεις του τύπου ότι το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει μέλλον, ότι η Ελλάδα δεν βγάζει ταλέντα και ότι η Ισπανία έχει βγάλει τον Ντε Λαρέα και τον Σεν-Σουπερί.

Άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα από τους Έλληνες στις εξέδρες της Arena Riga και υποχρέωσε τον Βασίλη Σπανούλη να παραδεχτεί ότι για να τον έχει μαζί του, πάει να πει ότι τον εμπιστεύεται. Επτά πόντοι, έξι ριμπάουντ, δύο κλεψίματα, εκπληκτικά άλματα, καλές άμυνες σε περίπου 16 λεπτά και ο «Σάμο» έδειξε για ακόμα μία φορά ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα, αποτινάσσοντας την ταμπέλα του prospect.

Η κυριαρχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η μαεστρία του Κώστα Σλούκα ήταν σταθερές, όμως αυτό που έδωσε το απαραίτητο step up στην Εθνική όταν το Ισραήλ πλησίασε επικίνδυνα ήταν ο Σαμοντούροβ. Το μυαλό ήταν στο παιχνίδι, το κορμί στην άμυνα και ο 20χρονος φόργουορντ φροντίζει να αρπάζει κάθε ευκαιρία. Το έκανε στα φιλικά, όταν λόγω των απουσιών ξεκινούσε βασικός. Συνεχίζει να το κάνει στα επίσημα, δείχνοντας εκείνο το καλό θράσος που χρειάζεται στα ματς που παίζεται μία πρόκριση.

Μεγαλώνοντας στη χώρα της υπερβολής

Πολλά φαβορί υπήρχαν στη φάση των «16», η ελληνική ομάδα όμως ήταν αυτή που επιβεβαίωσε από την αρχή ως το τέλος την ανωτερότητά της. Το παιχνίδι με το Ισραήλ δεν ήταν εύκολο, η Εθνική ήταν εκείνη που το έκανε να μοιάζει σχετικά εύκολο και ο Σαμοντούροβ έσφιξε την άμυνα πίσω, βάζοντας όμως και πολύτιμα καλάθια μπροστά. Ήταν εκείνος που θωράκισε τα μετόπισθεν, πήρε ριμπάουντ, ανανέωσε κατοχές και γενικά ήταν καταπληκτικός.

Κυρίως, όμως, είναι εκείνος ο τύπος που σε κάνει να αισιοδοξείς, ξεχειλίζοντας από ωριμότητα και αυτοπεποίθηση. Στη χώρα της υπερβολής και του άκρατου ενθουσιασμού, χθες το βράδυ έπεσαν ξανά στο τραπέζι οι συγκρίσεις με τον Φώτση, οι κουβέντες ότι θα είναι ο επόμενος rising star της EuroLeague… Η FIBA έκανε αναφορά στον ίδιο, προτρέποντας το κοινό να συγκρατήσει το όνομά του. Ο ίδιος, όμως, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να ξεφύγει. Και πώς θα μπορούσε να το κάνει, με προπονητή τον Σπανούλη στην Εθνική;

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!