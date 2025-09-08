Eurobasket 2025, Σαμοντούροβ: Αποθέωση από την FIBA για τον 20χρονο φόργουορντ
Ο 20χρονος διεθνής φόργουορντ όχι μόνο πήρε χρόνο συμμετοχής σ' ένα τόσο κρίσιμο και «must win» παιχνίδι από τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά αποτέλεσε και έναν από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής μας Ομάδας όσον αφορά την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.
Στα 16:14 που έμεινε στο παρκέ είχε 7 πόντους με 2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη κάνοντας κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία του.
Μάλιστα η FIBA έκανε ειδική αναφορά στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Να θυμάστε αυτό το όνομα: Αλέξανδρος Σαμοντούροβ».
REMEMBER THE NAME:— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
ALEXANDROS SAMODUROV 🇬🇷#EUROBASKET pic.twitter.com/GWRWOrbJc1
