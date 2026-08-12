Δείτε πού θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στη Λετονία για τα προημιτελικά του Eurobasket U16.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Σλοβενίας, η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τη Λετονία για τα προημιτελικά του Eurobasket U16.

Η Ελλάδα ψάχνει τη νίκη που θα τη στείλει στα ημιτελικά, προκειμένου να διεκδικήσει μετά ένα από τα μετάλλια.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο Youtube.