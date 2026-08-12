Eurobasket U16: Πού θα δείτε τη «μάχη» της Εθνικής κόντρα στη Λετονία
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Δείτε πού θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στη Λετονία για τα προημιτελικά του Eurobasket U16.
Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Σλοβενίας, η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τη Λετονία για τα προημιτελικά του Eurobasket U16.
Η Ελλάδα ψάχνει τη νίκη που θα τη στείλει στα ημιτελικά, προκειμένου να διεκδικήσει μετά ένα από τα μετάλλια.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο Youtube.
@Photo credits: Fiba
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