Η Εθνική Κορασίδων ήταν εξαιρετική στον τελικό του EuroBasket U16 Β' Κατηγορίας, κέρδισε την Ισλανδία με 75-72 και ανέβηκε κατηγορία.

Η Εθνική Κορασίδων έγινε «χρυσή» στα Γιάννενα καθώς κατέκτησε το EuroBasket U16 Β' Κατηγορίας. Αν και έπαιξε με τη... φωτιά στα τελευταία λεπτά κόντρα στην Ισλανδία, κατάφερε να πάρει την πολύ μεγάλη νίκη με 75-72.

Με αυτό το σπουδαίο θετικό αποτέλεσμα, η ομάδα Κορασίδων, κατάφερε να πάρει την άνοδο και στην Α' Κατηγορία.

Η Μπεκίρι ήταν η πρώτη που έδωσε ώθηση στην ελληνική ομάδα με το 0-3 (1’) να γίνεται 8-3 (2’17’’), πριν δώσει τη σκυτάλη στην Ιτόγια, η οποία με δικούς της συνεχόμενους πόντους οδήγησε στο +10 (17-7, 5’43’’) με την Μανάβη να βοηθά για το +12 (19-7, 6’22’’). Η Ισλανδία έκανε το δικό της μικρό σερί (7-0) με την Χλινσντότιρ να ευστοχεί για το 21-19 της πρώτης περιόδου. Συνεχόμενοι πόντοι από την Χουσελά έχτισαν πάλι μια μικρή διαφορά (34-27, 14’19’’) και ήταν η ίδια που της έδωσε ξανά διψήφια τιμή (43-33, 19’10’’) από τη γραμμή των 6μ75.

Μανάβη, Μπεκίρι, Χουσελά και Τουλούπη ακολούθησαν η μία στα βήματα της άλλης για να διαμορφώσουν το 56-37 (24’40’’) και την Χουσελά να ευστοχεί από τη γωνία για να στείλει την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (59-47, 25’40’’) με έναν εντυπωσιακό “μονόλογο” από την Εθνική Κορασίδων! Η διαφορά έφτασε στο +24 από την Τουλούπη (61-37) με την Ισλανδία να ευστοχεί για πρώτη φορά στην τρίτη περίοδο στο 26’20” (61-40). Η Ισλανδία έκανε την αντεπίθεσή της, είχε το δικό της πολύ καλό διάστημα με την Ολαντόντιρ να κατεβάζει την διαφορά στους οχτώ πόντους (68-63, 36′). Το σερί έσπασε η Λάσκαρη (70-63, 36’20”) με την Ιτόγια να ακολουθεί για το 72-63 (37’15”) από τη γραμμή, αλλά η απάντηση ήταν άμεση. Η Μανάβη έδωσε μια σημαντική λύση, όταν η Ισλανδία μείωσε στους δύο, γράφοντας το 75-70 (39’10”) με έμμεσο τρίποντο. Οι φιλοξενούμενες έκαναν το φάουλ στην Τουλούπη στα 8”, η Χουσελά έκλεψε την μπάλα και η Εθνική Κορασίδων πήρε τη νίκη και πανηγύρισε την άνοδο στην Α’ Κατηγορία.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 45-37, 68-49, 75-72