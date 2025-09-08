Η Ελλάδα θα κοντραριστεί με την Λιθουανία την Τρίτη 9/9 στις 21:00 (Novasports Start και ΕΡΤ1).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός και η Εθνική Ανδρών επικράτησε του Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.

Το ματς θα γίνει στην Ρίγα της Λετονίας, την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη στις 21:00 (Novasports Start και ΕΡΤ1). Αν η Ελλάδα περάσει, θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Τουρκία-Πολωνία στον δρόμο για την επιστροφή στα μετάλλια μετά το 2009, τότε που είχε κατακτήσει το χάλκινο.