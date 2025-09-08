Eurobasket 2025, Ελλάδα: Η ημέρα η ώρα του προημιτελικού κόντρα στη Λιθουανία
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός και η Εθνική Ανδρών επικράτησε του Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.
Το ματς θα γίνει στην Ρίγα της Λετονίας, την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη στις 21:00 (Novasports Start και ΕΡΤ1). Αν η Ελλάδα περάσει, θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Τουρκία-Πολωνία στον δρόμο για την επιστροφή στα μετάλλια μετά το 2009, τότε που είχε κατακτήσει το χάλκινο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.