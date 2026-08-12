Ο Γιώργος Μοναμά έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στο Eurobasket U16 που διεξάγεται στη Ρουμανία και το Gazzetta παρουσιάζει τον 16χρονο γκαρντ.

Η Εθνική Παίδων δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα στο Eurobasket U16 της Οραντέα διεκδικώντας την είσοδο στη «ζώνη» των μεταλλίων καθώς αντιμετωπίζει στα προημιτελικά της διοργάνωσης τη Λετονία (12/08, 15:30).

Αν μη τι άλλο ο Θανάσης Σπανούλης, γιος του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Ανδρων και legend του ευρωπαϊκού μπάσκετ Βασίλη Σπανούλη, έχει στρέψει τους περισσότερους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του σε αυτήν την διοργάνωση. Κι όχι άδικα καθώς σκοράρει 13.5 πόντους, μαζεύει 6.5 πόντους, κάνει 3.5 κλεψίματα και μοιράζει 2.5 ασίστ ανά παιχνίδι.

Όπως εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία ενός... άλλου γιου πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα. Ο λόγος για τον Ανδρέα Μπάρλο, τον γιο του Νίκου Μπάρλου, ο οποίος με τη σειρά του πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις σε αυτό το Eurobasket.

Όμως εκείνος που αθόρυβα, πλην όμως αποτελεσματικά, έχει βάλει την υπογραφή του κλέβοντας την παράσταση στο ρόστερ της «γαλανόλευκης», είναι ο Γιώργος Μοναμά ο οποίος έχει από τη πλευρά του 12 πόντους κατά μέσο όρο με 3.8 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 2.5 κλεψίματα στα 24 λεπτά που αγωνίζεται κατά μέσο όρο. Τ' όνομά του ενδεχομένως να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό και να ήταν λίγοι εκείνοι που τον γνώριζαν και να τον είχαν ακούσει.

Μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου

Γεννημένος στις 27 Απριλίου 2010, με ύψος 1.93 μέτρα, αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ και θα μπορούσε κάλλιστα να φορούσε τη φανέλα της εθνικής Βελγίου και όχι αυτήν την Εθνικής Ελλάδας. Στις αρχές του έτους είχε αυτό το δίλλημα. Ελλάδα ή Βέλγιο έχοντας γεννηθεί και ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στις Βρυξέλλες. Μιλάει άπταιστα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά αλλά και ισπανικά.

Μάλιστα το προηγούμενο καλοκαίρι είχε πάρει μέρος στο training camp του Βελγίου ενόψει του Eurobasket U16 Β' Κατηγορίας (σ.σ. και στο οποίο οι Βέλγοι έπαιξαν στον τελικό αλλά ηττήθηκαν από την Πολωνία) αλλά δεν κατάφερε να φτάσει έως το τελικό ρόστερ. Ακόμα και να το είχε κάνει, θα είχε την δυνατότητα της επιλογής.

Και η επιλογή του ήταν από την αρχή ξεκάθαρη. Ήθελε Ελλάδα. Την χώρα της μητέρας του Δέσποινας, η οποία κατάγεται από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, ενώ ο πατέρας του, Μπλεζ, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η μητέρα του εργάζεται σε διάφορα πολιτιστικά προγράμματα στον χώρο των φυλακών, ενώ ο πατέρας του είναι νοσοκόμος.

Η ΕΟΚ δεν... άφησε στον αέρα την τύχη του Μοναμά, ο οποίος πήρε μέρος στα αναπτυξιακά προγράμματα μέσα στη χρονιά και αμέσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός Δημήτρης Μισιακός, ξεχώρισε το ταλέντο του.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν η πηγή του έμπνευσης

Βέβαια η μπασκετική του παιδεία είναι θα πρέπει να χαρακτηριστεί.. ισπανική. Ο λόγος; Τα δύο τελευταία χρόνα κατοικεί στην Μαδρίτη καθώς βρίσκεται στην Spanish Basketball Academy, στην οποία έχει εξασφαλίσει υποτροφία διάρκειας τριών χρόνων. Μάλιστα στο αντίστοιχο πρωτάθλημα ο Μοναμά «έβγαλε μάτια» καθώς έκλεισε τη σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 19 πόντους, 7.4 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 5 κλεψίματα!

Ένα παιδί που ξεκίνησε το μπάσκετ λόγω του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και αποτέλεσε την πήγη της δικής του, πορτοκαλί, έμπνευσης. Άλλωστε έχει πει σε παλιότερη συνέντευξη ότι ο Greek Freak ήταν ο λόγος που ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ, θέλει να του μοιάσει και να βαδίσει στα χνάρια του βοηθώντας και εκείνος την δική του οικογένεια...

Αν μη τι άλλο, το μέλλον του ανήκει και το ελληνικό μπάσκετ μπορεί να... τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.