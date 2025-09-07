Η Γεωργία είναι 6η ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Eurobasket , σχηματίζοντας το δεύτερο ζευγάρι της διοργάνωσης.

Εκπλήξεων συνέχεια στο φετινό Eurobasket της Ρίγα, καθώς η Γεωργία έκανε το δεύτερο «μπαμ» στη διοργάνωση κερδίζοντας την Γαλλία με 80-70 παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Φινλανδία με φόντο την είσοδο στις τέσσερις καλύτερες ομάδες στη διοργάνωση.

Το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών είναι αυτό της Τουρκίας κόντρα στην Πολωνία, ενώ η Λιθουανία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Ισραήλ και η Γερμανία τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία - Σλοβενία.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

- Πορτογαλία Τουρκία - Σουηδία 85-79

- Σουηδία Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Ισραήλ (21:45)

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Ιταλία - Σλοβενία (18:30)

Γαλλία - Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)

Τουρκία - Πολωνία (11)

Γερμανία - Ιταλία / Σλοβενία (12)

Φινλανδία - Γεωργία (13)

Ημιτελικοί

10 - 11 / 15

12 - 13 / 16

Μικρός Τελικός

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός