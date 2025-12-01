Η ασύλληπτη έμπνευση του Παουλί: Έκανε δύο... ποδιές στην ίδια φάση!
Η Ισπανία επικράτησε άνετα της Γεωργίας στη 2η αγωνιστική των προκριματικών του MundoBasket, ωστόσο ο Οριόλ Παουλί έκλεψε την παράσταση με μία φάση που δε συναντάμε συχνά στα παρκέ.
Έχουμε δει αρκετούς παίκτες στο παρελθόν να επιχειρούν... ποδιά, βάζοντας ποδοσφαιρική εσάνς στα παρκέ, αλλά δύο στην ίδια φάση είναι αρκετά δύσκολο.
Ο Παουλί το έκανε και με τους δύο τρόπους μέσα σε μία φάση. Αφού πρώτα πέρασε με ντρίπλα την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τόρνικε Σενγκέλια, φεύγοντας στον αιφνιδιασμό. Αλλά δε σταμάτησε εκεί την έμπνευσή του. Ο Παουλί αποφάσισε να το... τερματίσει, αφού πάσαρε και κάτω από τα πόδια του Θαντ ΜακΦάντεν για να δώσει την ασίστ στον Άλεξ Ρέγιες.
Σε μία φάση που φυσικά αποτελεί ένα από τα highlight των ημερών στα προκριματικά του MundoBasket.
Οι δύο... ποδιές του Παουλί
2 NUTMEGS ON THE SAME PLAY? 🤯🤯#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/9KxRIWsGV2— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 30, 2025
