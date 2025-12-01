Σερμαντίνι: Τέλος εποχής από την Εθνική Γεωργίας
Έπειτα από 18 χρόνια παρουσίας και συνεισφοράς στην Εθνική Γεωργίας, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι, αποφάσισε να κρεμάσει τη φανέλα με τη σημαία της χώρας του στο στήθος.
Ο 36χρονος πολύπειρος σέντερ, ανακοίνωσε την απόφασή του, ύστερα από την αναμέτρηση και την ήττα της Γεωργίας από την Ισπανία (90-61), στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2027.
Ο Σερμαντίνι αναφέρθηκε στο τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, μετά το τέλος του παιχνιδιού λέγοντας:
«Φυσικά, η απόφαση είναι δύσκολη. Βαθιά μέσα μου εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, αλλά όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και να αφήσουμε τη θέση στους νεότερους παίκτες μπάσκετ».
