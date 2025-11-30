Ισπανία - Γεωργία 90-61: Επιβλητική η «ρόχα»
Η «φούρια ρόχα» διπλασίασε τις νίκες της ύστερα από τα δύο πρώτα ματς των Προκριματικών του World Cup 2027 έχοντας κυριαρχήσει στο ματς με την Γεωργία η οποία έμεινε στο «μηδέν».
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο όπου οι Γεωργιανοί είχαν το προβάδισμα με 19-22, η Ισπανία άρχισε να πατάει γκάζι και με επιμέρους 28-11 έριξε πρόωρα τους τίτλους τέλους.
Ο Σάντι Γιούστα ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Τσους Ματέο με 17 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ οι Αλμάνσα και Αλόνσο πρόσθεσαν από 12 και 10 πόντους αντίστοιχα.
Ο Αλβάρο Καρντένας του Περιστερίου αγωνίστηκε 14:54 και είχε 4 πόντους με 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.
Για την Γεωργία, «διψήφιοι» ήταν μόνο οι Σενγκέλια και Κατιασβίλι οι οποίοι είχαν από 10 πόντους ο καθένας.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 47-33, 65-45, 90-61
