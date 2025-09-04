Δώδεκα χρόνια χωρίς νίκη απέναντι στην Ισπανία. Στο EuroBasket 2025 η Εθνική παίζει για την πρωτιά του ομίλου απέναντι σε μια Ισπανία που δεν τρομάζει όπως παλιά, αλλά παραμένει επικίνδυνη.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ριχτεί στη μάχη και να αντιμετωπίσει τον πιο κακό της... δαίμονα, την Ισπανία με στόχο την πρώτη θέση στον Γ' όμιλο του EuroBasket 2025. Στο όνομα της «Φούρια Ρόχα» ξυπνούν δυσάρεστες μνήμες που έχουν σημαδέψει τη διαδρομή της «γαλανόλευκης» σε τόσες διοργανώσεις.

Χαρακτηριστικό είναι πως η Ελλάδα έχει να νικήσει τους Ισπανούς από το μακρινό 2013. Βέβαια, πλέον, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η Ισπανία δεν έχει τη λάμψη του παρελθόντος, λείπει όλη η παλιά «χρυσή» γενιά, ενώ αυτή είναι και η τελευταία... παράσταση του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της εθνικής. Τα αδέρφια Γουίλι και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι εκείνα που προσπαθούν να ηγηθούν της νέας προσπάθειας, αναλαμβάνοντας χρέη αρχηγών μετά την αποχώρηση του Σέρχιο Γιουλ, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή της Εθνικής.

Η απουσία των σταρ

Ο παίκτης που ξεχωρίζει περισσότερο μέχρι στιγμής στο τουρνουά είναι ο Σαντί Αλντάμα. Ο φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις έχει αναλάβει να τραβήξει το κουπί στην επίθεση ως και ο μοναδικός NBAer στο ρόστερ, με 14.5 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα. Είναι ο πιο αξιόπιστος Ισπανός μέχρι τώρα και αυτός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ελληνική άμυνα.

Το πλήγμα μέχρι στιγμή των Ισπανών είναι ο MVP του 2022, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό στη διοργάνωση με 7.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.

Από την άλλη, η Ελλάδα υπερτερεί κατά κράτος, καθώς έχει τον έναν και μοναδικό Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα νούμερά του να είναι ασυναγώνιστα. Οι 29 πόντοι, τα 7.5 ριμπάουντ και οι 3 ασίστ που συγκεντρώνει ως μέσο όρο ανά ματς τον καθιστούν τον απόλυτο σταρ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δίπλα του άξιοι συμπαραστάτες είναι ο Ντίνος Μήτογλου, που πραγματοποιεί τη μία εκπληκτική εμφάνιση μετά την άλλη με μέσο όρο 13.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, μαζί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ των 13 πόντων, 3.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Μιλώντας με νούμερα

Η Ισπανία σκοράρει 77.8 πόντους μέσο όρο και δέχεται 66, δείχνοντας ότι στηρίζεται περισσότερο στην άμυνά της παρά στην επίθεση. Σουτάρει με 42.6% εντός παιδιάς και μόλις 32.2% από το τρίποντο, ποσοστά που υστερούν απέναντι σε εκείνα της Ελλάδας. Η «γαλανόλευκη» δείχνει να πατάει πιο... γερά με μέσο όρο επίθεσης 85.5 πόντους ενώ δέχεται 67. Το ποσοστό ευστοχίας της αγγίζει το 52% εντός παιδιάς, με εξαιρετικά 57.5% στα δίποντα και 45% στα τρίποντα, νούμερα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Ακόμη κι αν υστερούμε στα ριμπάουντ (34.5 έναντι 38.5 της Ισπανίας) υπερτερούμε σε άλλους τομείς. Η υπεροχή στα κλεψίματα (8.3 ανά αγώνα, έναντι 6.5) και στα κοψίματα (3.3 ανά αγώνα, έναντι 2) δείχνει την ενέργεια και την έκρηξη στην άμυνα και φαίνεται πως η Εθνική έχει την ευκαιρία να «λυτρωθεί» απέναντι σε έναν αντίπαλο που την έχει πληγώσει ουκ ολίγες φορές.

Η Ισπανία του EuroBasket 2025 είναι μια διαφορετική Ισπανία, χωρίς τα μεγάλα ονόματα που ήταν εκεί τις κρίσιμες στιγμές, όμγως με φρεσκάδα και ταλέντο. Η Ελλάδα μπαίνει ως το ξεκάθαρο φαβορί με περισσότερη ποιότητα, καλύτερα ποσοστά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να γράψει μία νέα σελίδα στην ιστορία των δύο ομάδων.