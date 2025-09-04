Η τελευταία φορά που η Εθνική Ελλάδας νίκησε την Ισπανία υπήρχε ένας κοινός παρονομαστής με σήμερα, ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος καλείται να σπάσει την... κατάρα και οδηγήσει τη «γαλανόλευκη» στην πρώτη θέση του ομίλου.

Απέναντι στον πιο σκληρό της αντίπαλο, η Εθνική δίνει ακόμη μια μάχη, κουβαλώντας μαζί της μνήμες που έχουν χαραχθεί βαθιά. Γιατί, αν υπάρχει ένας «κακός δαίμονας» στο διάβα της τα τελευταία είκοσι χρόνια, αυτός δενμ είναι άλλοος από την Ισπανία.

Οι Ίβηρες αποτελούν κλασσική δύναμη στην παγκόσμια μπασκετική σκηνή σε όλες τις διοργανώσεις κερδίζοντας πολλά μετάλλια σε Παγκόσμια, EuroBasket και Ολυμπιακούς Αγώνες και μοιράζοντας πολλή... πικρία σε όποια ομάδα βρισκόταν απέναντί τους. Η Εθνική μας ομάδα έχει βρεθεί πολλές φορές σε αυτή την οδυνηρή θέση και καλείται στην τελευταία αγωνιστική του Group C του EuroBasket 2025 να αλλάξει το αφήγημα και να κάνει δική της την πρώτη θέση του ομίλου.

Σαφώς, μιλάμε για μία διαφορετική ομάδα με τελείως άλλη δυναμική, με νεανικό ρόστερ και άλλους στόχους, όμως η ιστορία βρίσκεται για να μας υπενθυμίζει σπουδαία ματς, μεγάλες στιγμές και στενάχωρες καταστάσεις και για να μας δίνει την ευκαιρία με αφορμή αυτά τα παιχνίδια να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν.

Συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν κοντραριστεί 47 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να μετρά 13 νίκες. Μάλιστα, σε EuroBasket αυτή είναι η 16η συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες με την «γαλανόλευκη» να μετρά μόλις τέσσερις νίκες και οι Ίβηρες 11.

Οι πιο σκληρές ήττες και η... εξαίρεση

Η πιο οδυνηρή στιγμή φυσικά γράφτηκε το 2006, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Σαϊτάμα. Μόλις δύο μέρες μετά τον θρίαμβο απέναντι στις ΗΠΑ, η Ελλάδα έπεσε στα... βαθιά με 70-47 από μια ασταμάτητη Ισπανία που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έναν χρόνο αργότερα, στο EuroBasket της Μαδρίτης, η Εθνική βρέθηκε ξανά μπροστά τους στα ημιτελικά, γνωρίζοντας άλλη μία πικρή ήττα με 82-77, που την κράτησε μακριά από τον μεγάλο τελικό με τη διαιτησία να έχει παίξει τότε τον ρόλο της στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Έκτοτε, οι συναντήσεις είχαν κατά κανόνα το ίδιο φινάλε. Και στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανοί! Μοναδική εξαίρεση στο αφήγημα, η 12η Σεπτεμβρίου 2013 στη Λιουμπλιάνα, όταν η Εθνική νίκησε τη «Φούρια Ρόχα» με 79-75 με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη των 20 πόντων και τον Αντρέα Τρινκιέρι στην άκρη του πάγκου. Η παράδοση μπορεί να έσπασε για μοναδική φορά την τελευταία εικοσαετία, όμως το τουρνουά ήταν μία τεράστια αποτυχία για την Ελλάδα που αποκλείστηκε στα νοκ-άουτ.

Συνολικά, η ιστορία είναι υπέρ των Ισπανών και απόψε στη Λεμεσό (04/09, 21:30), η «επίσημη αγαπημένη» καλείται να αντιμετωπίσει ξανά τον πιο μεγάλο της δαίμονα, με την ελπίδα να γράψει τη γράψει διαφορετικά.

Όλες οι αναμετρήσεις της Ελλάδας με την Ισπανία

18/10/1951 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλεξάνδρεια) 47-49

20/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 53-59

23/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 57-58

02/05/1961 Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι) 46-73

05/06/1965 Ευρωμπάσκετ (Τιφλίδα) 89-82

07/10/1967 Ευρωμπάσκετ (Ελσίνκι) 95-99

13/08/1972 Φιλικό (Άουγκσμπουργκ) 82-88

02/10/1973 Ευρωμπάσκετ (Βαρκελώνη) 74-86

09/06/1975 Ευρωμπάσκετ (Ριέκα) 63-89

26/08/1975 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλγέρι) 74-80

23/05/1979 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Θεσσαλονίκη) 88-89

30/05/1981 Ευρωμπάσκετ (Μπρατισλάβα) 72-111

30/05/1983 Ευρωμπάσκετ (Λιμόζ) 79-100

17/05/1984 Προολυμπιακό Τουρνουά (Λε Μαν) 89-90

08/07/1986 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαραγόσα) 86-87

27/05/1987 Φιλικό (Ρέτζιο Καλάμπρια) 101-98

05/06/1987 Ευρωμπάσκετ (ΣΕΦ) 89-106

13/09/1987 Μεσογειακοί Αγώνες (Λαττάκεια) 71-85

07/07/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ρότερνταμ) 84-91

09/08/1990 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Μπουένος Άιρες) 102-93

07/07/1991 Μεσογειακοί Αγώνες (Θεσσαλονίκη) 90-82

27/05/1992 Φιλικό (Τεργέστη) 94-95

28/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 76-75

30/06/1995 Ευρωμπάσκετ (OAKA) 66-64

14/06/1997 Μεσογειακοί Αγώνες (Μπάρι) 70-75

07/08/1998 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (OAKA) 69-62

05/06/1999 Φιλικό (Ουέλβα) 65-60

25/08/2000 Φιλικό (Βαγιαδολίδ) 70-76

15/08/2001 Φιλικό (Κάντιθ) 79-84

09/09/2001 Μεσογειακοί Αγώνες (Τύνιδα) 61-72

26/01/2002 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Περιστέρι) 86-73

25/01/2003 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Λεόν) 91-94

16/08/2003 Φιλικό (Κάντιθ) 76-87

06/08/2004 Φιλικό (Μαδρίτη) 70-80

30/06/2005 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλμερία) 88-77

10/09/2005 Φιλικό (Μαδρίτη) 88-80

03/09/2006 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαϊτάμα) 47-70

07/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 58-76

15/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 77-82

10/08/2008 Ολυμπιακοί Αγώνες (Πεκίνο) 66-81

19/09/2009 Ευρωμπάσκετ (Κατοβίτσε) 64-82

04/09/2010 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Κωνσταντινούπολη) 72-80

12/09/2013 Ευρωμπάσκετ (Λιουμπλιάνα) 79-75

15/09/2015 Ευρωμπάσκετ (Λιλ) 71-73

09/08/2022 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 86-70

11/08/2022 Φιλικό (Μαδρίτη) 80-87

30/07/2024 Ολυμπιακοί Αγώνες (Λιλ) 77-84