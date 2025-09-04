Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται και τοπίο γύρω από το μονοπάτι που θα ακολουθήσει στη συνέχεια η Εθνική Ελλάδας ξεκαθαρίζει.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το EuroBasket 2025, καθώς σήμερα (04/09) ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων και οι ομάδες είναι έτοιμες να φορτσάρουν για τα νοκ-άουτ που θα λάβουν χώρα στην Ρίγα της Λετονίας.

Η Εθνική Ελλάδας δίνει τον δικό της... τελικό απέναντι στον κακό της «δαίμονα», την Ισπανία, σε μία αναμέτρηση που όχι μόνο κρίνει την τελική κατάταξη στο Group C, αλλά και τα διασταυρώματα έως και το χρυσό μετάλλιο.

Διαβάσατε στο Gazzetta τα σενάρια της πιθανής κατάταξης στον τρίτο όμιλο αναλόγως με τα αποτελέσματα, ωστόσο η νίκη «έκπληξη» της Τουρκίας απέναντι στην Σερβία βοήθησε να φανερωθεί το μονοπάτι της «γαλανόλευκης» μέχρι και τον τελικό, ενώ γνωστά έγιναν και τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16».

Τα πρώτα ζευγάρια στους «16»

Λιθουανία - Λετονία

Γερμανία - Πορτογαλία

Τουρκία - Σουηδία

Σερβία - Φινλανδία

Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρειάζεται απλώς τη νίκη κόντρα στους Ίβηρες για να τερματίσει την πρώτη θέση και να κοντραριστεί στους «16» με τον τέταρτο του Group D στο Κατόβιτσε της Πολωνίας, που θα κριθεί ανάμεσα σε Γαλλία, Ισραήλ, Πολωνία και Σλοβενία, σε έναν όμιλο... φωτιά.

Στα προημιτελικά (φάση των «8») τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εάν τερματίσει πρώτο και εφόσον προκριθεί και από τους «16», θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία - Λετονία. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αντιμετωπίσει την Τουρκία μόνο στον ημιτελικό, ενώ η Σερβία εξαιτίας της πρόσφατης ήττας της μπορεί να συναντηθεί με την Εθνική μας ομάδα μόνο στο παιχνίδι του τελικού για το χρυσό μετάλλιο.

Στις άλλες περιπτώσεις, αν η Ελλάδα τερματίσει δεύτερη στον Γ' όμιλο θα παίξει για τους 8 με την Γερμανία ή την Πορτογαλία, ενώ αν έρθει τρίτη με τον νικητή του Τουρκία - Σουηδία και στο ενδεχόμενο τέταρτης θέσης θα παίξει με την Σερβία ή την Φινλανδία. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο.