Ο Εργκίν Αταμάν πρότεινε τον Αλπερέν Σενγκούν αντί του Νίκολα Γιόκιτς στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον Τούρκο σέντερ να κάνει... πάταγο με τις εμφανίσεις του στο EuroBasket 2025.

Στη ματσάρα του Α' Ομίλου η Τουρκία κατάφερε να κερδίσει την Σερβία, να διατηρήσει το αήττητο και να τερματίσει και στην πρώτη θέση. Βέβαια, αυτό που κυριάρχησε από το παιχνίδι ήταν η μονομαχία του Άλπερεν Σενγκούν με τον Νίκολα Γιόκιτς κάτω από τη ρακέτα.

Στα 36 λεπτά που αγωνίστηκε ο Τούρκος σέντερ είχε 28 πόντους με 6/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/5 βολές, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 5 λάθη και 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ο «Τζόκερ» μέτρησε 22 πόντους με 10/16 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 2 λάθη και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αυτή η «τιτανομαχία» ήταν και η αφορμή για τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, που έστειλε το δικό του μήνυμα στον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο, του οποίου η... αδυναμία στον Νίκολα Γιόκιτς είναι γνωστή. «Όπως γνωρίζετε, ο αγαπημένος παίκτης του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι ο Νίκολα Γιόκιτς. Αν παρακολουθούσε αυτόν τον αγώνα, νομίζω ότι ίσως να είχε αλλάξει γνώμη και να σκεφτόταν τον Άλπερεν Σενγκούν».

Πώς τα έχει πάει ο Σενγκούν όμως στο τουρνουά και τον εκθειάζει ο Τούρκος τεχνικός;

Με το... καλησπέρα σας ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς μπήκε πολύ δυναμικά με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ στο ματς της πρεμιέρας απέναντι στην Λετονία. Το αποκορύφωμα όμως ήταν στη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στην Τσεχία, όταν ο Σενγκούν για μόλις μία ασίστ έμεινε μακριά από το triple double μετρώντας 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ για να συγκεντρώσει 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η συνέχεια...καταιγιστική! Ο Τούρκος σέντερ αποτέλεσε τον σημαντικότερο παράγοντα των νικών της ομάδας του Εργκίν Αταμάν με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ κόντρα στην Πορτογαλία, 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ απέναντι στην Εσθονία και φυσικά το κρεσέντο ολοκληρώθηκε με την εξωπραγματική του εμφάνιση απέναντι στο φαβορί της διοργάνωσης, την Σερβία.

Με την πολύτιμη συμβολή του Σενγκούν, η Τουρκία διατήρησε το αήττητο στον όμιλό της και προκρίθηκε ως πρώτη στα νοκ-άουτ με τον 23χρονο σέντερ να συγκεντρώνει μέσο όρο 21.6 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ ανοίγοντας τον δρόμο για τους Τούρκους που δείχνουν μία πολύ σοβαρή και ταλαντούχα ομάδα με στόχο μία θέση στο βάθρο.