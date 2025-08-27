Επιβλητικές νίκες σημείωσαν Τουρκία, Σερβία και Γερμανία στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, κερδίζοντας δια περιπάτου Λετονία, Εσθονία και Μαυροβούνιο αντίστοιχα.

Η Τουρκία σημείωσε τη νίκη της ημέρας την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 καθώς κατάφερε να μετατρέψει το ντέρμπι με την οικοδέσποινα Λετονία στην Ρίγα, σε... πραγματικό περίπατο. Άλλωστε το τελικό 93-73 όπου έλαμψε ο Τσέντι Όσμαν αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Για τον ίδιο όμιλο η Σερβία είχε εύκολο έργο απέναντι στην Εσθονία έως το 98-64 ενώ η Πορτογαλία έκαναν την θεωρητικά έκπληξη της ημέρας κερδίζοντας την Τσεχία με 62-50.

Για τον Β' όμιλο η Γερμανία δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Μαυροβουνίου με 106-76 και να ανοίξει λογαριασμό στο Eurobasket 2025 ενώ η Λιθουανία άνοιξε την αυλαία της διοργάνωσης με το επιβλητικό 94-70 απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία.

Η... απρόσμενη ματσάρα της πρεμιέρας διεξήχθη μεταξύ της Φινλανδίας και της Σουηδίας όπου οι γηπεδούχοι είδαν και έπαθαν μέχρι να επικρατήσουν στο Τάμπερε με 93-90.

Α' Όμιλος

Η Κατάταξη

Σερβία 1-0 Τουρκία 1-0 Πορτογαλία 1-0 Τσεχία 0-1 Λετονία 0-1 Εσθονία 0-1

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία - Τσεχία (14:45)

Εσθονία - Λετονία (18:00)

Πορτογαλία - Σερβία (21:15)

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία - Εσθονία (14:45)

Λετονία - Σερβία (18:00)

Τουρκία - Πορτογαλία (21:15)

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία - Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία - Λετονία (18:00)

Σερβία - Τσεχία (21:45)

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Β' Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 1-0 Λιθουανία 1-0 Φινλανδία 1-0 Σουηδία 0-1 Μεγάλη Βρετανία 0-1 Μαυροβούνιο 0-1

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία - Σουηδία (13:30)

Λιθουανία - Μαυροβούνιο (16:30)

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία - Γερμανία (13:30)

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία (16:30)

Μαυροβούνιο - Φινλανδία (20:30)

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Γ' Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 0-0 Κύπρος 0-0 Ιταλία 0-0 Γεωργία 0-0 Ισπανία 0-0 Βοσνία & Ερζεγοβίνη 0-0

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία - Ισπανία (15:00)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη (18:15)

Ελλάδα - Ιταλία (21:30)

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία - Γεωργία (15:00)

Κύπρος - Ελλάδα (18:15)

Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (21:30)

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία - Ελλάδα (15:00)

Ισπανία - Κύπρος (18:15)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Δ' Όμιλος

Η Κατάταξη

Ισλανδία 0-0 Γαλλία 0-0 Σλοβενία 0-0 Πολωνία 0-0 Βέλγιο 0-0 Ισραήλ 0-0

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ - Ισλανδία (15:00)

Βέλγιο - Γαλλία (18:00)

Σλοβενία - Πολωνία (21:30)

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ - Βέλγιο

Γαλλία - Σλοβενία

Πολωνία - Ισραήλ

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)

Ισραήλ - Γαλλία (18:00)

Πολωνία - Ισλανδία (21:30)

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)