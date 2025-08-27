Eurobasket 2025, Το Πανόραμα της πρεμιέρας: Σαρωτικές Τουρκία, Σερβία & Γερμανία
Η Τουρκία σημείωσε τη νίκη της ημέρας την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 καθώς κατάφερε να μετατρέψει το ντέρμπι με την οικοδέσποινα Λετονία στην Ρίγα, σε... πραγματικό περίπατο. Άλλωστε το τελικό 93-73 όπου έλαμψε ο Τσέντι Όσμαν αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Για τον ίδιο όμιλο η Σερβία είχε εύκολο έργο απέναντι στην Εσθονία έως το 98-64 ενώ η Πορτογαλία έκαναν την θεωρητικά έκπληξη της ημέρας κερδίζοντας την Τσεχία με 62-50.
Για τον Β' όμιλο η Γερμανία δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Μαυροβουνίου με 106-76 και να ανοίξει λογαριασμό στο Eurobasket 2025 ενώ η Λιθουανία άνοιξε την αυλαία της διοργάνωσης με το επιβλητικό 94-70 απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία.
Η... απρόσμενη ματσάρα της πρεμιέρας διεξήχθη μεταξύ της Φινλανδίας και της Σουηδίας όπου οι γηπεδούχοι είδαν και έπαθαν μέχρι να επικρατήσουν στο Τάμπερε με 93-90.
Α' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Σερβία 1-0
- Τουρκία 1-0
- Πορτογαλία 1-0
- Τσεχία 0-1
- Λετονία 0-1
- Εσθονία 0-1
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
- Τουρκία - Τσεχία (14:45)
- Εσθονία - Λετονία (18:00)
- Πορτογαλία - Σερβία (21:15)
3η αγωνιστική (30/8)
- Τσεχία - Εσθονία (14:45)
- Λετονία - Σερβία (18:00)
- Τουρκία - Πορτογαλία (21:15)
4η αγωνιστική (1/9)
- Εσθονία - Τουρκία (14:45)
- Πορτογαλία - Λετονία (18:00)
- Σερβία - Τσεχία (21:45)
5η αγωνιστική (3/9)
- Εσθονία - Πορτογαλία (14:45)
- Τσεχία - Λετονία (18:00)
- Τουρκία - Σερβία (21:15)
Β' Όμιλος
Η κατάταξη
- Γερμανία 1-0
- Λιθουανία 1-0
- Φινλανδία 1-0
- Σουηδία 0-1
- Μεγάλη Βρετανία 0-1
- Μαυροβούνιο 0-1
1η αγωνιστική (27/8)
2η αγωνιστική (29/8)
- Γερμανία - Σουηδία (13:30)
- Λιθουανία - Μαυροβούνιο (16:30)
- Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)
3η αγωνιστική (30/8)
- Λιθουανία - Γερμανία (13:30)
- Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία (16:30)
- Μαυροβούνιο - Φινλανδία (20:30)
4η αγωνιστική (1/9)
- Σουηδία - Μαυροβούνιο (13:30)
- Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία (16:30)
- Φινλανδία - Λιθουανία (20:30)
5η αγωνιστική (3/9)
- Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
- Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
- Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Γ' Όμιλος
Η κατάταξη
- Ελλάδα 0-0
- Κύπρος 0-0
- Ιταλία 0-0
- Γεωργία 0-0
- Ισπανία 0-0
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη 0-0
1η αγωνιστική (28/8)
- Γεωργία - Ισπανία (15:00)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη (18:15)
- Ελλάδα - Ιταλία (21:30)
2η αγωνιστική (30/8)
- Ιταλία - Γεωργία (15:00)
- Κύπρος - Ελλάδα (18:15)
- Ισπανία - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (21:30)
3η αγωνιστική (31/8)
- Γεωργία - Ελλάδα (15:00)
- Ισπανία - Κύπρος (18:15)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Ιταλία (21:30)
4η αγωνιστική (2/9)
- Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)
- Κύπρος - Γεωργία (18:15)
- Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία (15:00)
- Ιταλία - Κύπρος (18:15)
- Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Δ' Όμιλος
Η Κατάταξη
- Ισλανδία 0-0
- Γαλλία 0-0
- Σλοβενία 0-0
- Πολωνία 0-0
- Βέλγιο 0-0
- Ισραήλ 0-0
1η αγωνιστική (28/8)
- Ισραήλ - Ισλανδία (15:00)
- Βέλγιο - Γαλλία (18:00)
- Σλοβενία - Πολωνία (21:30)
2η αγωνιστική (30/8)
- Ισραήλ - Βέλγιο
- Γαλλία - Σλοβενία
- Πολωνία - Ισραήλ
3η αγωνιστική (31/8)
- Σλοβενία - Βέλγιο (15:00)
- Ισραήλ - Γαλλία (18:00)
- Πολωνία - Ισλανδία (21:30)
4η αγωνιστική (2/9)
- Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)
- Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)
- Γαλλία - Πολωνία (21:30)
5η αγωνιστική (4/9)
- Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
- Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
- Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
