Αυτογκόλ για... χρυσό βατόμουρο από τη Μπαρτσελόνα, με τους Φεράν Τόρες και Κουντέ να παίζουν «φλιπεράκι» πάνω στη γραμμή και να δίνουν το προβάδισμα στην Τσέλσι.

Από τις σπάνιες στιγμές blooper, ακόμα κι αν μιλάμε για αγώνα κορυφαίου επιπέδου. Ακόμα κι οι καλύτεροι ορισμένες φορές μπορούν να υποπέσουν σε λάθη του μεγέθους που διαδραματίστηκαν στο Champions League, όταν η Τσέλσι κατάφερε να ανοίξει το σκορ από ένα ασύλληπτο αυτογκόλ της Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα μετά από γύρισμα του Κουκουρέγια στην περιοχή και σουτ του Νέτο, η μπάλα έκανε.... φλιπεράκι ανάμεσα σε Φεράν Τόρες και Κουντέ, προτού καταλήξει στο βάθος της εστίας από τα πόδια του Γάλλου αμυντικού για το 1-0 των Μπλε (27΄).