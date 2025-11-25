Ολυμπιακός: Ξέσπασαν σε χειροκροτήματα οι πιτσιρικάδες στο Ροζάριο βλέποντας το βίντεο του Έσε
Ο Αργεντίνος χαφ που έστειλε ως δώρο στη Σχολή του Ολυμπιακού στο Ροζάριο μία φανέλα του καταχειροκροτήθηκε από τα παιδιά της.
Μία πολύ ωραία εικόνα χάρισαν οι πιτσιρικάδες της Σχολής του Ολυμπιακού στο Ροζάριο. Συγκεκριμένα βλέποντας το βίντεο με το μήνυμα του Σαντιάγκο Εσε, που υπέγραψε και φανέλα του και την έστειλε ως δώρο στη Σχολή, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
♥️ Ο Σαντιάγκο Έσε έστειλε το δικό του μήνυμα στις ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Ροσάριο, με τους «μικρούς» να τον χειροκροτούν!#Οlympiacosfc pic.twitter.com/gX73uiLDYh— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 25, 2025
