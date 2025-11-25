Ο Αργεντίνος χαφ που έστειλε ως δώρο στη Σχολή του Ολυμπιακού στο Ροζάριο μία φανέλα του καταχειροκροτήθηκε από τα παιδιά της.

Μία πολύ ωραία εικόνα χάρισαν οι πιτσιρικάδες της Σχολής του Ολυμπιακού στο Ροζάριο. Συγκεκριμένα βλέποντας το βίντεο με το μήνυμα του Σαντιάγκο Εσε, που υπέγραψε και φανέλα του και την έστειλε ως δώρο στη Σχολή, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.