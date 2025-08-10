Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν μπορεί να κρύψει την χαρά του που επέστρεψε στην Εθνική Ελλάδας!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι ξανά στο ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας και δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του για αυτό.

Τελευταία φορά που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε φορέσει την φανέλα με το εθνόσημο ήταν σε παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2023, κάτι που σημαίνει πως είχε να φορέσει το εθνόσημο για κάτι παραπάνω από 2 χρόνια. Φέτος όμως ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε εκείνον, με τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ να επιστρέφει έτσι στην επίσημη αγαπημένη,

Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος απέναντι στην Σερβία είχε 10 πόντους (4/12 εντός παιδιάς), μετά το τέλος της αναμέτρησης, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από το παιχνίδι στο Instagram, τονίζοντας στην λεζάντα το πόση τιμή αισθάνεται που φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

«Πάντα τιμή να έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την Ελλάδα».