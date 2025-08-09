Μεγάλες φάσεις από τον Ντόρσεϊ στο ξεκίνημα του Σερβία - Ελλάδα!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε δυναμικά απέναντι στην Σερβία, με τον διεθνεή γκαρντ της Εθνικής Ελλάδας να σκοράρει με ένα τρομερό σλάλομ αρχικά, μετά από άμυνα του Σαμοντούροβ, ενώ στην συνέχεια σηκώθηκε από τα 7 μέτρα και ευστόχησε σε ένα δύσκολο και «κρεμασμένο» τρίποντο.

Το σλάλομ του Ντόρσεϊ:

Το τρίποντο του Ντόρσεϊ: