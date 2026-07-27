Γαλλία U18- Ελλάδα U18 66-65: Νέα «αυτοκτονία» για την Εθνική και ήττα στο φινάλε
Νέα... αυτοκτονία για την Ελλάδα, που ηττήθηκε από τη Γαλλία με 66-65 στο φινάλε, μετά από εύστοχη βολή του Γκάμπριελ Ντε Μπόρντ.
Η Εθνική ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα και γρήγορα πήρε προβάδισμα 10 πόντων (15-25, 10'), έχοντας απόλυτα τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη δεύτερη περίοδο η Γαλλία έβγαλε αντίδραση και... ψαλίδισε τη διαφορά (38-40, 20'), παρά την εξαιρετική παρουσία του Χατζηλάμπρου που έκλεισε το πρώτο μέρος, έχοντας 18 πόντους με 4/5 τρίποντα!
Μετά την ανάπαυλα η «γαλανόλευκη» βρήκε τις λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, διατηρώντας το προβάδισμά της (50-59, 30'). Η Γαλλία στο τελευταίο δεκάλεπτο... έτρεξε σερί 9-0 και μπόρεσε να ισοφαρίσει 1:38 πριν το τέλος, κάνοντας... δραματικό το φινάλε.
Ο Χατζηλάμπρου αστόχησε σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση της Ελλάδας, με τους Γάλλους να έχουν την κατοχή. Ο Γκίγκμα αστόχησε σε δίποντο και ο Νάτεο Γκάμπριελ Ντε Μπόρντ κέρδισε βολές με 1 δευτερόλεπτο να απομένει. Έβαλε την πρώτη και αστόχησε στη δεύτερη, δίνοντας τη νίκη στη Γαλλία με τελικό σκορ 66-65.
Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ο Χατζηλάμπρου με 23 πόντους, ενώ ο Γκίγκμα είχε 18 για τη Γαλλία.
Τα δεκάλεπτα: 15-25, 38-40, 50-59, 66-65
Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας, Βενετίδης, Χαϊδεμένος, Θωμάκος 4 (11ρ), Χατζηλάμπρου 23 (5), Μπιλιώνης 9 (13ρ), Σκληρός 8, Μπουζούλας 4, Χαρτώνας 12 (2), Γκίκας, Ασημένιος 2, Πούλος 3
Η κατάταξη
- Ισραήλ 2-1 5
- Γαλλία 2-1 5
- Ελλάδα 1-2 4
- Αυστρία 0-3 3
📞 CALL THE FIRE DEPARTMENT, CHATZILAMPROU IS ON FIRE 🧯— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 27, 2026
📊 18 PTS with 4/5 3PM at halftime! #U18EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/63VvCMnn12
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