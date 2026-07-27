Η Γαλλία επικράτησε της Ελλάδας με 66-65 και πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο Eurobasket U18.

Νέα... αυτοκτονία για την Ελλάδα, που ηττήθηκε από τη Γαλλία με 66-65 στο φινάλε, μετά από εύστοχη βολή του Γκάμπριελ Ντε Μπόρντ.

Η Εθνική ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα και γρήγορα πήρε προβάδισμα 10 πόντων (15-25, 10'), έχοντας απόλυτα τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη δεύτερη περίοδο η Γαλλία έβγαλε αντίδραση και... ψαλίδισε τη διαφορά (38-40, 20'), παρά την εξαιρετική παρουσία του Χατζηλάμπρου που έκλεισε το πρώτο μέρος, έχοντας 18 πόντους με 4/5 τρίποντα!

Μετά την ανάπαυλα η «γαλανόλευκη» βρήκε τις λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, διατηρώντας το προβάδισμά της (50-59, 30'). Η Γαλλία στο τελευταίο δεκάλεπτο... έτρεξε σερί 9-0 και μπόρεσε να ισοφαρίσει 1:38 πριν το τέλος, κάνοντας... δραματικό το φινάλε.

Ο Χατζηλάμπρου αστόχησε σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση της Ελλάδας, με τους Γάλλους να έχουν την κατοχή. Ο Γκίγκμα αστόχησε σε δίποντο και ο Νάτεο Γκάμπριελ Ντε Μπόρντ κέρδισε βολές με 1 δευτερόλεπτο να απομένει. Έβαλε την πρώτη και αστόχησε στη δεύτερη, δίνοντας τη νίκη στη Γαλλία με τελικό σκορ 66-65.

Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ο Χατζηλάμπρου με 23 πόντους, ενώ ο Γκίγκμα είχε 18 για τη Γαλλία.

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 38-40, 50-59, 66-65

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας, Βενετίδης, Χαϊδεμένος, Θωμάκος 4 (11ρ), Χατζηλάμπρου 23 (5), Μπιλιώνης 9 (13ρ), Σκληρός 8, Μπουζούλας 4, Χαρτώνας 12 (2), Γκίκας, Ασημένιος 2, Πούλος 3

Η κατάταξη

Ισραήλ 2-1 5 Γαλλία 2-1 5 Ελλάδα 1-2 4 Αυστρία 0-3 3