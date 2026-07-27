Το Gazzetta αποκαλύπτει όλη την αλήθεια γύρω από την απουσία του “Greek Freak” από το παράθυρο του Ιουλίου κι εξηγεί τους λόγους που το εφετινό ποσό της ασφάλισής του μπορεί «να σπάσει όλα τα κοντερ»! Τι θέλει ο ίδιος και ποια η στάση της νέας του ομάδας.

Υπό νορμάλ συνθήκες και αν στις αρχές του μήνα, σαν Εθνική ομάδα, δεν είχαμε βρεθεί στο χειρότερο αγωνιστικό τετραήμερο στα 9 χρόνια που διεξάγονται τα «παράθυρα», δεν θα χρειαζόταν να καταπιαστούμε με όλες αυτές τις υποθέσεις εργασίας και να σκαλίσουμε ζητήματα που δεν θα έπρεπε να μας αφορούν σε τόσο βάθος.

Και αυτο γιατί αν είχαμε πετύχει δύο απλές νίκες στα βατά παιχνίδια με την Ρουμανία εκτός (μας νίκησε παρ' ότι δεν προκρίθηκε καν στην επόμενη φάση) και με την Πορτογαλία (ηττηθήκαμε καθαρά), θα είχαμε φτάσει σε ρεκόρ 5-1, θα ισοβαθμούσαμε με την Ισπανία στην κορυφή του ομίλου της 2ης φάσης και θα αντιμετωπίζαμε με μία σχετική ασφάλεια τους 6 εναπομείναντες αγώνες μας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ.

Δυστυχώς, όμως, η πολύ κακή κατάσταση των διεθνών που έπαιξαν σε συνδυασμό με κάποιες απουσίες που πήραν μεγαλύτερη διάσταση (Ντόρσεϊ ή Γουόκαπ, Αβδάλας, Σαμοντούροφ αλλά και τα αδέλφια Αντετοκούνμπο) λόγω του 0/2 και της δυσχερούς κατάστασης στην οποία περιήλθε η «επίσημη αγαπημένη», πλέον δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο απώλειας στο «παράθυρο» του Αυγούστου.

Ο Βασίλης Σπανούλης προανήγγειλε «πανστρατιά» για τα ματς με την Ουκρανία εκτός στις 28 (στο ουδέτερο έδαφος της Ρίγα) και με την Ισπανία εντός στις 31 του μηνός και φυσικά το μυαλό όλων πήγε στην παρουσία του κορυφαίου Ελληνα μπασκετμπολίστα, που αναμφίβολα δίνει άλλη ισχύ στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Λίγες εβδομάδες αργότερα και μετά την ανταλλαγή και την επίσημη παρουσίασή του από τους Μαϊάμι Χιτ, ήρθε η πρώτη αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο 31χρονος Έλληνας superstar του ΝΒΑ υποσχέθηκε ότι θα είναι παρών αν κληθεί (μιλώντας στο “AnesTea The Podcact”) και μοιραία, θέλοντας να εξηγήσει τον λόγο της απουσίας από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ξαναέφερε στο προσκήνιο το πολύκροτο θέμα της ασφάλισής του, δίνοντας τροφή για παντός είδους αρνητικά σχόλια με στόχο την ομσπονδία.

Το Gazzetta έψαξε το θέμα και σας παρουσιάζει τι ισχύει με την ασφάλεια των NBAers, γιατί όλοι οι παίκτες δεν βρίσκονται στο «ίδιο καζάνι», ποια είναι η επιθυμία του ίδιου του Γιάννη για τους επικείμενους αγώνες της «γαλανόλευκης», καθώς και γιατί οι Χιτ δεν είναι πολύ θετικοί σχετικά με την συμμετοχή του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ασφάλιση

Πολύ λόγος έγινε και μάλιστα με αρνητική χροιά, με αφορμή την συμμετοχή των Σέρβων, Λιθουανών, Γάλλων, Τούρκων ΝΒΑer στους αγώνες του Ιουλίου, καθώς επίσης και του Μάρκανεν (Φινλανδία), του Σρούντερ (Γερμανία), του Μπιτάτζε (Γεωργία), του Μιχάϊλιουκ (Ουκρανία), του Λάρσεν (Σουηδία) και του Ζούμπατς (Κροατία), σε συνδυασμό με την απουσία του δικού μας παίκτη, που ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι το ασφάλιστρο που πληρώνει η εκάστοτε ομοσπονδία για την χρησιμοποίηση ενός παίκτη του ΝΒΑ, υπολογίζεται από έναν αλγόριθμο, ο οποίος λαμβάνει υπ' όψιν το συμβόλαιό του, το ιατρικό ιστορικό του σε όλη την διάρκεια της καριέρας του, καθώς και τον αριθμό των αγώνων που έχασε στην τελευταία σεζόν.

Κοινώς, όλοι προαναφερθέντες είχαν μία σχετικά γεμάτη χρονιά και επί το πλείστον δεν ταλαιπωρήθηκαν από σοβαρούς τραυματισμούς, οπότε το ποσό που απαιτείται για την ασφάλιση της συμμετοχής τους δύσκολα ξεπερνάει τις 500.000 δολάρια.

Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει η διάθεση της ομάδας με την οποία έχει συμβόλαιο, καθώς επίσης και η επιθυμία του παίκτη. Η γενική ντιρεκτίβα που υπάρχει, πάντως, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει υπογράψει η FIBA με το ΝΒΑ για τους επίσημους αγώνες των Εθνικών ομάδων, δεν περιλαμβάνει απαγόρευση συμμετοχής αν δεν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι.

Γι' αυτό, άλλωστε, «θεσμοθετήθηκε» και η ασφάλιση ώστε να υπάρχει κάλυψη του συμβολαίου του (τόσο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, όσο και από την εκάστοτε ομοσπονδία) σε περίπτωση τραυματισμού του.

Η δύσκολη εφετινή περίπτωση του Γιάννη

Αν λάβουμε υπ' όψιν ότι πέρυσι, που ο Αντετοκούνμπο (έχει ούτως ή άλλως βεβαρημένο ιστορικό σε τραυματισμούς στο γόνατο) έχασε μόλις 15 αγώνες, η ΕΟΚ χρειάστηκε να καταβάλει ένα ποσό της τάξεως των 1,2 εκατομμυρίων Ευρώ, ως ασφάλιστρο για την συμμετοχή του στο Eurobasket, αντιλαμβάνεστε ότι φέτος ο βαθμός δυσκολίας της υπόθεσης, μεγαλώνει!

Ακριβώς γιατί ο Γιάννης έπαιξε μόλις σε 36 παιχνίδια (δηλαδή έχασε 46) και είχε τρεις διαφορετικούς τραυματισμούς, το νούμερο που θα απαιτηθεί για να παίξει, μπορεί να είναι από τριπλάσιο έως και τετραπλάσιο.

Σε αυτή την άτυπη και πρόχειρη εξίσωση που γίνεται κατά προσέγγιση, θα συμπεριληφθεί και το συμβόλαιο του “Greek Freak” που μπαίνει στο τελευταίο του έτος και αγγίζει τα 59 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη σεζόν! Εύκολα, λοιπόν, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι για δύο πολύ κρίσιμα ματς, η ομοσπονδία ενδεχομένως να κληθεί να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό για να τον έχει στην διάθεσή της.

Τι «λένε» οι Χιτ και τι θέλει ο Έλληνας superstar

Με δεδομένο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μόλις άλλαξε αγωνιστικό περιβάλλον και οι όποιοι «αυτοματισμοί» είχαν επιτευχθεί στην συνεργασία της ελληνικής ομοσπονδίας με τους Μπακς, ανήκουν στο παρελθόν, ακόμη δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση τον οργανισμό της Φλόριντα γύρω από το επίμαχο θέμα.

Ωστόσο, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι οι Χιτ θα ήθελαν τον Γιάννη στο Μαϊάμι αρκετό διάστημα πριν την έναρξη του training camp, ώστε να εγκλιματιστει, να κάνει ατομικές και να ελεγχθεί επαρκώς από το δικό τους ιατρικό επιτελείο.

Επίσης, οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι δεν καλοβλέπουν το σενάριο να παίξει επίσημο παιχνίδι με άλλη φανέλα και να «κονταροχτυπηθεί» με Ουκρανούς και Ισπανούς σε αγώνες «ζωής ή θανάτου», ενώ έχει να πατήσει παρκέ από τις 15 Μαρτίου!

Την υπόθεση, πάντως, χειρίζεται ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον ομοσπονδιακό τεχνικό και όταν χρειαστεί θα επικοινωνήσει και με τους ανθρώπους της νέας του ομάδας.

Ο νέος προπονητής του, άλλωστε, ο Έρικ Σπόλστρα, θα είναι ο head coach της Εθνικής Αμερικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, από το οποίο η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός, αν δεν κάνει το 2/2 στα επερχόμενα ματς.

Αυτό αποτελεί σημαντικό «άσο» στο μανίκι στην προσπάθεια να πείσει τους Χιτ, όταν έρθει η ώρα και αν κι εφόσον η ΕΟΚ βρει τα χρήματα για το ποσό που θα χρειαστεί να καταβληθει για την ασφάλισή του (ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό). Όλα όσα διαβάσατε, εξηγούν γιατί ο Γιάννης δήλωσε ευθαρσώς ότι «θα είμαι παρών, αν κι εφόσον κληθώ»! Πολύ απλά επειδή ξέρει ότι για να κληθεί, θα πρέπει να έχουν ξεπεραστεί σημαντικά έως και πρωτοφανή εμπόδια.

Όπως και να' χουν τα πράγματα, το σίγουρο είναι ότι συγκεκριμένο θέμα έχει πολύ «ψωμί» και θα μας απασχολήσει αρκετά. Απλά καλό θα είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι πλέον έχουμε να κάνουμε με μία εντελώς νέα συνθήκη, στην οποία πλέον δεν υπάρχει το comfort zone με του Μπακς, οι οποίοι (όπως και η Πολιτεία) είχαν συνεισφέρει στο παρελθόν για να διευκολύνουν την όλη κατάσταση με την ασφάλιση.

Καθώς επίσης, ότι δεν χρειαζόταν η «επιστράτευση» του Αντετοκούνμπο για να νικήσουμε την Ρουμανία και την Πορτογαλία και να μην έχουμε βρεθεί στην δύσκολη θέση που βρισκόμαστε την δεδομένη στιγμή...