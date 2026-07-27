Τη δεύτερη νίκη της θέλει να πετύχει η Ελλάδα στο Eurobasket U18 που αντιμετωπίζει σήμερα (27/07) τη Γαλλία (14:00).

Μετά την εύκολη επικράτηση κόντρα στην Αυστρία, η Εθνική Εφήβων στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τη Γαλλία.

Οι παίκτες του Βασίλη Σκροπολίθα στο τελευταίο ματς του ομίλου θέλουν να κλείσουν με θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να πάνε στην επόμενη φάση με ρεκόρ 2-1.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι της FIBA στο Youtube. Υπάρχει συνδρομή για την συγκεκριμένη διοργάνωση.

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

25/7

Ισραήλ-Ελλάδα 93-84

Αυστρία-Γαλλία 50-76

26/7

Ελλάδα-Αυστρία 81-53

Γαλλία-Ισραήλ 77-91

27/7

14.00 Γαλλία-Ελλάδα

14.00 Ισραήλ-Αυστρία

Η Βαθμολογία: