Eurobasket U18: Δύσκολο τεστ με Γαλλία για την Ελλάδα
Μετά την εύκολη επικράτηση κόντρα στην Αυστρία, η Εθνική Εφήβων στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τη Γαλλία.
Οι παίκτες του Βασίλη Σκροπολίθα στο τελευταίο ματς του ομίλου θέλουν να κλείσουν με θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να πάνε στην επόμενη φάση με ρεκόρ 2-1.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι της FIBA στο Youtube. Υπάρχει συνδρομή για την συγκεκριμένη διοργάνωση.
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
25/7
- Ισραήλ-Ελλάδα 93-84
- Αυστρία-Γαλλία 50-76
26/7
- Ελλάδα-Αυστρία 81-53
- Γαλλία-Ισραήλ 77-91
27/7
- 14.00 Γαλλία-Ελλάδα
- 14.00 Ισραήλ-Αυστρία
Η Βαθμολογία:
- Ισραήλ 2-0
- Ελλάδα 1-1
- Γαλλία 1-1
- Αυστρία 0-2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.