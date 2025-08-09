Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά την ήττα της Ελλάδας από την Σερβία στο μεταξύ τους φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ανδρών κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη και πλήρη Σερβία, γνωρίζοντας την ήττα με 76-66 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στο απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την εμφάνιση της Εθνικής και αναφέρθηκε τόσο στην κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όσο και στην τελική 12άδα που θα επιλέξει.

Αναλυτικά

«Έχουμε πολύ καλή αίσθηση από την απόδοση των παιδιών, ειδικά για τόσο νωρίς στη διοργάνωση. Παίξαμε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό φαβορί και είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος από την προσπάθεια που κατέβαλαν. Φυσικά, έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας. Υπάρχουν σημεία στην άμυνα και την επίθεση που χρειάζονται βελτίωση, όμως μου αρέσει η διάθεση και η νοοτροπία των παιδιών».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Όσο για τον Γιάννη, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Προπονείται κανονικά και θα μπει στην ομάδα όταν πρέπει».

Για την τελική 12άδα: «Όσον αφορά την τελική δωδεκάδα, μετά και το αυριανό φιλικό, είναι πιθανό κάποια παιδιά να μην συνεχίσουν μαζί μας.»