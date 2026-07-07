O Nίκος Καρφής γράφει για τις πολύ θετικές εξελίξεις στην ΑΕΚ που βλέπει την επόμενη μέρα με αισιοδοξία και κινείται σωστά και δυναμικά σε όλα τα μέτωπα.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε γκρίνια στον κόσμο της ΑΕΚ για το γεγονός πως ομάδες σαν τον Άρη και τον ΠΑΟΚ δυνάμωναν και ανακοίνωναν παίκτες και στην Ένωση δεν γινόταν κάτι αντίστοιχο.

Η Ένωση δούλευε κάτω από το... ραντάρ χωρίς να το διαφημίζει και η δουλειά της φαίνεται πως τους παίκτες που έχει ανακοινώσει και έχει κλείσει μέχρι στιγμής, δείχνοντας αγάπη στην αγορά της Γαλλίας με Τζόζεφ και Νόλεϊ, ενώ φανέρωσε τη στροφή στα ελληνικά ταλέντα με Χαρτώνα και Γυμνόπουλο.

Σπουδαία ήταν τα νέα και με τις αλλαγές στο μετοχικό σχήμα της ΑΕΚ. Ο Αγγελόπουλος έχει πλέον στο πλευρό του δύο πανίσχυρους επιχειρηματικούς συμμάχους και αλλάζει επίπεδο η ομάδα. Η Ένωση... χτυπά σε όλα τα μέτωπα με το βλέμμα στο ΝΒΑ Europe.

Oι πανίσχυροι... συμπαίκτες του Μάκη Αγγελόπουλου

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) έκανε γνωστόυς τους συμπαίκτες του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ. Εγκρίθηκε η μεταβίβαση μετοχών της ΚΑΕ ΑΕΚ σε δύο εταιρείες διεθνούς βεληνεκούς, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το επενδυτικό προφίλ του συλλόγου.

Η πρώτη είναι η BLU ACQUARIO PRIMA S.P.A, εταιρεία συμφερόντων της ιταλικής De Agostini, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Η δεύτερη είναι η KOJIMA LTD που αποτελεί εταιρεία του ομίλου ION Group, που ανήκει στον Ιταλό δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο. Η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να κατέχει το 10% των μετοχών της ΚΑΕ ΑΕΚ, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ισχύ και διεθνές εκτόπισμα στο εγχείρημα της «Ένωσης».

Για την ιταλική De Agostini, η συνεργασία είχε γίνει γνωστή από τον Φλεβάρη του 2025 και με πράξεις από τις 24 Μάρτη του ίδιου έτους. Αναμένονται φυσικά να δημιουργηθούν και θεματικά πάρκα στη SUNEL Arena που θα απογειώσουν την εμπειρία του γηπέδου και θα την κάνουν

Η συνεργασία του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλου με τον κολοσσό De Agostini ξεκίνησε με πράξεις στις 24 Μάρτη, ενώ στη συνέχεια θα δημιουργηθούν θεματικά πάρκα στη Sunel Arena, ως στόχο την ανάπλαση και την αναβάθμιση του γηπέδου. Το «στολίδι» της ΑΕΚ δεν σταματά να ομορφαίνει. Έχει γίνει εντός, θα συμβεί και στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο Gazzetta διαβάσατε και για τον Ιταλό δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο που μπήκε στο μετοχικό σχήμα της ΚΑΕ ΑΕΚ και αποτελεί εκ των πιο πλούσιων ανθρώπων στον κόσμο.

Τεράστιο μέγεθος. Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes για τους δισεκατομμυριούχους του 2026, η καθαρή του περιουσία εκτιμάται στα 42,6 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον κατατάσσει ως τον πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία και ανάμεσα στους 50 πλουσιότερους παγκοσμίως (Νο.46).

Ίδρυσε την ION Group, εταιρείας που αναπτύσσει λογισμικό για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Με τις ενέργειες του και με την καθοδήγηση του, η ION εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες λογισμικού του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδιαίτερα στον κλάδο του trading.

Ο Πινιατάρο δεν είναι άγνωστος στην ΑΕΚ, αφού έχει μπει στη ζωή της ΑΕΚ και μέσω της συνεργασίας με την αθλητική εταιρεία Macron. Γνωρίζεται καλά με τον Μάκη Αγγελόπουλου ενώ συζητούσαν τα τελευταία χρόνια ενδεχόμενη συνεργασία τους, κάτι που έγινε και επισημοποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕΑ.

Ο Πινιατάρο έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στο επιχειρείν στην Ελλάδα, καθώς επενδύει στο Ελληνικό μέσω μιας συμφωνίας που αγγίζει το 1.5 δις! Μια περιοχή-φιλέτο δίχως αμφιβολία. Το εκτόπισμα του Ιταλού είναι πολύ σημαντικό στον επιχειρηματικό κλάδο.

Πάτησε γκάζι μεταγραφικά

Πάμε και στο κομμάτι των μεταγραφών. Είχα γράψει και σε προηγούμενα blog ότι ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή. Η ΑΕΚ έδωσε μεγάλη βάση το προηγούμενο διάστημα στο να κάνει τα πάντα για να αυξήσει τις πιθανότητες να μπει στο NBA Europe από τη σεζόν 2027-28, τότε που θα ξεκινήσει δηλαδή η νέα διοργάνωση.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Ένωση κινείται με μέθοδο και πίστη στο πλάνο, γνωρίζοντας πως ο ανταγωνισμός για να μπεις στο NBA Europe είναι μεγάλος. Στην Ένωση έχουν ως πρωταρχικό στόχο να είναι μέρος της νέας εποχής του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον Μάκη Αγγελόπουλο να ηγείται αυτής της προσπάθειας.

Πλέον έχει και τους πανίσχυρους... συμπαίκτες όπως αναλύσαμε παραπάνω.

Η ΑΕΚ κινείται δυναμικά στο παζάρι χωρίς μεγάλες δηλώσεις και χωρίς να το διαφημίζει. Όλα θα κριθούν στο γήπεδο. Όμως δεν μπορεί να παραγνωρίζει κανείς πως ήδη έχει αποκτήσει τον Τζόζεφ, τον κορυφαίο ριμπάουντερ στη Γαλλία και μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος. Μάλιστα το συμβόλαιο για τη διετία θα φτάσει στο 1.3-1.4 εκατ. με τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Η Βασίλισσα συμφώνησε με τον χαρισματικό σκόρερ Νόλεϊ που έρχεται να δώσει λύσεις κυρίως στο «3» και ήταν στη κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος με τη Νανσι. Δεύτερος σκόρερ στη λίγκα!

Το ελληνικό στοιχείο το υπολογίζουν πολύ στην ΑΕΚ και έχουν κάνει σημαντικές κινήσεις για το μέλλον. Ανακοίνωσαν Γυμνόπουλο και έκλεισαν Χαρτώνα, δύο από τα κορυφαία prospects της χώρας μας σε αυτές τις ηλικίες.

Η ΑΕΚ κινείται δυνατά για να αποκτήσει και combo guard που θα κάνει τη διαφορά, αλλά και power forward για να φτιάξει σούπερ δίδυμο με τον Μπράουν. Φυσικά θα βάλει και κάποιες άλλες πινελιές στο ρόστερ της στους forwards με ενίσχυση του ελληνικού κόρμού.

Δεν σταματά να λειτουργεί με πλάνο. Σίγουρα θα είναι ισχυρή σε όλα τα μέτωπα στο νέο τοπίο που θα δημιουργηθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

ΥΓ: Και μην ξεχνάμε πως το επόμενο διάστημα αναμένονται και τα σπουδαία για τη SUNEL Arena. Για να έχει η ομάδα το «σπίτι» που της αξίζει, με την πολυετή παραχώρηση του γηπέδου στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια!